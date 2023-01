Οικονομία

Άδωνις Γεωργιάδης: Ανατιμήσεις στα σούπερ μάρκετ

Ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι το 50% των πωλήσεων των σούπερ μάρκετ προέρχεται από το "καλάθι του νοικοκυριού"

Ανατιμήσεις της τάξεως του 5% με 10% έχουν ξεκινήσει στα ράφια, σε διάφορα προϊόντα όπως γαλακτοκομικά, κρέατα και απορρυπαντικά όπως ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης. «Έχουν ξεκινήσει ανατιμήσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ, σε διάφορα προϊόντα, της τάξεως του 5-10% όπως σε γαλακτοκομικά, κρέατα, απορυπαντικά και είναι ανατιμήσεις που έχουν να κάνουν με όλη την αύξηση του πληθωρισμού του τελευταίου τρίμηνου του έτους – το τελευταίο τρίμηνο δεν είχαμε καθόλου ανατιμήσεις – και όλη η πληθωριστική πίεση μου μαζεύτηκε σε διάφορα προϊόντα Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο, αποτυπώνεται στις αυξήσεις που κάνουν οι εταιρείες τον Ιανουάριο», είπε μιλώντας στο «Πρώτο Πρόγραμμα» της ΕΡΤ. «Θα έλεγα ότι έχουμε μια μεσοσταθμική αύξηση της τάξεως του 7%», συμπλήρωσε. Ερωτηθείς ποια μπορεί να είναι η πορεία των τιμών εάν λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο κ. Γεωργιάδης εμφανίστηκε βέβαιος ότι θα πέσουν οι τιμές. «Ήδη ο πληθωρισμός υποχωρεί. Ο πληθωρισμός μας τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν πάνω από 12%, το μήνα Δεκέμβριο είναι κάτω από 8. Η διαφορά είναι πάνω από 4 μονάδες. Είναι 12,1 με 7,6. Είναι μεγάλη η πτώση του πληθωρισμού και είναι ταχύτερη η αποκλιμάκωση από το αναμενόμενο» προσέθεσε και εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα συνεχιστεί αυτή η πτωτική τάση. Αναφερόμενος στην ενέργεια που τροφοδότησε τον πληθωρισμό, ο υπουργός Ανάπτυξης σημείωσε ότι ο καλός καιρός έχει οδηγήσει στην αποκλιμάκωση των τιμών του φυσικού αερίου. «Γεμάτες αποθήκες, μισή ζήτηση, μπήκε το πλαφόν στο φυσικό αέριο που ήταν η τελική σφαίρα που σκότωσε όλη την προσπάθεια του Πούτιν να εκβιάσει την Ευρώπη με το πετρέλαιο και ξαφνικά το φυσικό αέριο έχει γυρίσει τώρα σε πολύ χαμηλές τιμές. Αυτό αργά η γρήγορα θα έχει επίπτωση στην τιμή της κιλοβατώρας. Αν συνεχιστεί δηλαδή η καλοκαιρία άλλον ένα μήνα μετά πια σιγά σιγά μπαίνουμε στην άνοιξη, θα έρθει η καλοκαιρία από μόνη της» ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης. Όσον αφορά το καλάθι του νοικοκυριού, ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι έχει συμβάλει στη συγκράτηση των τιμών σε βασικά προϊόντα, με το 50% των πωλήσεων των σούπερ μάρκετ να είναι από το καλάθι και υπενθύμισε ότι εξετάζεται η προσθήκη επώνυμων προϊόντων. Ερωτηθείς εάν θα επεκταθεί το καλάθι και σε άλλους κλάδους, ο κ. Γεωργιάδης, επισήμανε ότι δεν έχει καταλήξει ακόμη μια τέτοια συμφωνία και πως δεν επιθυμεί να γίνει κάτι τέτοιο μονομερώς και χωρίς να έχει εξαντληθεί ο διάλογος με τους εκπροσώπους των κλάδων αυτών. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην κάρτα αγορών (Market pass). Όπως είπε, η πλατφόρμα θα είναι έτοιμη από την 1η Φεβρουαρίου για να ξεκινήσουν οι δικαιούχοι να υποβάλουν τις αιτήσεις. Είπε επίσης ότι εντός του Φεβρουαρίου θα γίνουν και οι πρώτες πληρωμές, που πιθανότατα θα αφορούν όσους κάνουν αποδεκτή την ψηφιακή κάρτα. Σχολιάζοντας την έναρξη των εκπτώσεων σήμερα, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «οι εκπτώσεις από σήμερα μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου έχουν μία μεγάλη διαφορά από όλες τις εκπτώσεις που έχουμε ζήσει μέχρι σήμερα. Το υπουργείο Ανάπτυξης και Εμπορίου έχει ψηφίσει έναν νόμο ο οποίος τίθεται από σήμερα σε ισχύ, ο οποίος λέει ότι δεν μπορεί ένα κατάστημα απλώς να αναγράφει την προηγούμενη τιμή και την έκπτωση. Ως προηγούμενη τιμή, ως τιμή αναφοράς δηλαδή, πρέπει να έχει τη χαμηλότερη τιμή για το προϊόν αυτό, των τελευταίων 30 ημερών. Θέλουμε να αποφύγουμε τις περιπτώσεις εκείνες που κάποιοι έμποροι ανέβαζαν την τιμή προχθές ή μια βδομάδα πριν, για να την κατεβάσουν σήμερα στην τιμή που είχαν πριν από 10 μέρες». Όπως είπε χαρακτηριστικά, στις φετινές εκπτώσεις δεν θα υπάρξουν εκπτώσεις μαϊμού. Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε επίσης ότι τα πρόστιμα είναι αυστηρά και κάλεσε τους καταναλωτές να προχωρούν σε καταγγελίες στην τηλεφωνική γραμμή 1520 της γενικής γραμματείας Εμπορίου. «Θέλουμε να οικοδομήσουμε μία υγιή σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των καταναλωτών και των εμπόρων. Αυτή είναι μια πρωτοβουλία που έχει τη στήριξη και των εμπορικών συλλόγων, καθώς οι κακοί έμποροι βλάπτουν και τους συναδέλφους τους αθέμιτα και πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο θα πετύχουμε στις φετινές εκπτώσεις να έχουμε και τις πιο πραγματικές εκπτώσεις όλων των εποχών», είπε. Ειδήσεις σήμερα: Αγρίνιο: Έβαλε φωτιά στο σπίτι του κι έκανε βουτιά θανάτου στο κενό (εικόνες) Ανεργία - Eurostat: Στο 11,4% στην Ελλάδα Κακοκαιρία: Καταιγίδες, κεραυνοί και χαλάζι την Τρίτη