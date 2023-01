Αθλητικά

Γκάρεθ Μπέιλ: “κρεμάει“ τα παπούτσια του στα 33 του χρόνια

Τι ανακοίνωσε ο ίδιος για την απόσυρσή του από τα γήπεδα, μέσ από τα social media.

Μεγάλη έκπληξη από τον Γκάρεθ Μπέιλ, ο οποίος σε ηλικία 33 ετών ανακοίνωσε μέσω των λογαριασμών του στα social media ότι αποσύρεται από το ποδόσφαιρο, τόσο σε επίπεδο συλλόγων-αγωνίζεται στους Λος Άντζελες- όσο και από την εθνική Ουαλίας.

Ο Μπέιλ συμμετείχε με την εθνική Ουαλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

Η απρόσμενη είδηση, έχει προκαλέσει «χιονοστιβάδα» αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον Ουαλό που έγραψε ιστορία τόσο στη χώρα του όσο και στη Ρεάλ Μαδρίτης, τον σύλλογο στον οποίο κέρδισε τους περισσότερους από τους τίτλους του.

