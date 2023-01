Ο Μπολσονάρου στο νοσοκομείο

Κόσμος

Μία μέρα μετά την εισβολή των οπαδών του στο νοσοκομείο, ο τέως Πρόεδρος της Βραζιλίας.

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου εισήχθη «με πόνους στην κοιλιακή χώρα» σε νοσοκομείο του Ορλάντο στη Φλόριντα των ΗΠΑ, όπως μετέδωσε πριν από λίγο η εφημερίδα O Globo, μια ημέρα μετά την εισβολή σκληροπυρηνικών υποστηρικτών του σε κυβερνητικά κτίρια της Μπραζίλια.

Ο 67χρονος Μπολσονάρου έχει νοσηλευτεί αρκετές φορές από τότε που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2018.

Ταξίδεψε στις ΗΠΑ δύο ημέρες πριν από την ορκωμοσία του νέου προέδρου της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

