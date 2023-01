Πολιτισμός

Πέθανε ο Αντόλφο Καμίνσκι

Η ανακοίνωση της κόρης του ουμανιστή φωτογράφου για το θάνατό του.

Ο ουμανιστής φωτογράφος Αντόλφο Καμίνσκι, ένας άνθρωπος με μυθιστορηματικό βίο, ο «βασιλιάς των πλαστών εγγράφων» στην υπηρεσία της γαλλικής Αντίστασης και του αντιαποικιακού αγώνα, πέθανε σήμερα σε ηλικία 97 ετών, όπως ανακοίνωσε η κόρη του.

Ο Καμίνσκι ήταν «ανθρωπιστής, φωτογράφος, αντιστασιακός, ειδικευμένος στην κατασκευή πλαστών εγγράφων», συνόψισε η Σάρα Καμίνσκι, η οποία έχει αφηγηθεί την ιστορία του στο βιβλίο «Αντόλφο Καμίνσκι, η ζωή του πλαστογράφου».

Εβραίος ρωσικής καταγωγής, γεννημένος στην Αργεντινή, ο Καμίνσκι ήταν ένας «ταλαντούχος φωτογράφος που έγινε ιδιοφυής πλαστογράφος, εφοδιάζοντας με πλαστά έγγραφα την Αντίσταση και τους διωκόμενους Εβραίους» ενώ μεταπολεμικά έθεσε τα ταλέντα του στην υπηρεσία άλλων αγώνων, χαιρέτισε το Ίδρυμα για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος.

Από την Αντίσταση στα αντιαποικιακά κινήματα, ο Αντόλφο Καμίνσκι έζησε στην παρανομία και εφοδίαζε με πλαστά έγγραφα σχεδόν όλους τους αγώνες του 20ού αιώνα. Όταν εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του στη Γαλλία ονειρευόταν να γίνει ζωγράφος. Όμως στα 17 του χρόνια εντάχθηκε στη γαλλική Αντίσταση, αφού αποφυλακίστηκε από το στρατόπεδο εγκλεισμού του Ντρανσί. Χρησιμοποίησε τις γνώσεις του στη χημεία και τη φωτογραφία για να αποχρωματίζει το μελάνι και να φτιάχνει πλαστά χαρτιά, σε ένα παράνομο εργαστήριο, σώζοντας χιλιάδες ζωές.

Ήταν το ξεκίνημα μιας καριέρας που κράτησε τρεις δεκαετίες –με κίνδυνο της ζωής και της υγείας του. Την εποχή εκείνη εμφανιζόταν ως φωτογράφος, ένα μπανάλ επάγγελμα για το Καρτιέ Λατέν και ήταν γνωστός με το ψευδώνυμο «Κύριος Ζοζέφ».

«Είχα την ευκαιρία να σώσω ανθρώπινες ζωές. Εργαζόμουν νύχτα και μέρα, στο μικροσκόπιο. Έχασα ένα μάτι, αλλά δεν μετανιώνω για τίποτα», είχε δηλώσει το 2012 στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Μετά τη συνθηκολόγηση της Ναζιστικής Γερμανίας βοήθησε Εβραίους που γλίτωσαν από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης να μεταναστεύσουν στην Παλαιστίνη.

Τα επόμενα χρόνια, έγινε ο πλαστογράφος όλων των αντιαποικιακών, αντιφασιστικών αγώνων: από το FLN στην Αλγερία, τους αντιφρανκιστές στην Ισπανία, τους αντιπάλους του δικτάτορα Σαλαζάρ στην Πορτογαλία, τον αντιδικτατορικό αγώνα στην Ελλάδα, την Άνοιξη της Πράγας, τους αντιδικτατορικούς αγώνες στη Λατινική Αμερική, τη Γουινέα, την Αγκόλα, τους Αμερικανούς λιποτάκτες του πολέμου στο Βιετνάμ – έφτιαξε ακόμη και πλαστή ταυτότητα στον Ντάνιελ Κον-Μπεντίτ το 1968…

Το 1971 έβαλε τέλος στην καριέρα του πλαστογράφου, φοβούμενος ότι τον είχαν παγιδεύσει οι αρχές του απαρτχάιντ της Νότιας Αφρικής. Το φωτογραφικό, ουμανιστικό έργο του, εκτέθηκε στο Μουσείο Τέχνης και Ιστορίας του Ιουδαϊσμού το 2019.

Από τον γάμο του με μια Αλγερινή Τουαρέγκ απέκτησε πέντε παιδιά, μεταξύ των οποίων και τον γνωστό στη Γαλλία ράπερ Ροσέ.

