Περού: Δεκάδες διαδηλωτές σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις με την Αστυνομία (εικόνες)

Πρωτοφανής πολιτική κρίση στο Περού, μετά την ανάληψη της εξουσίας από την Μπολουάρτε τον Δεκέμβριο και την παύση του Καστίγιο.

Τουλάχιστον δεκαεπτά άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Δευτέρα στη Χουλιάκα, στο νότιο Περού, κατά τη διάρκεια συγκρούσεων ανάμεσα στις δυνάμεις επιβολής της τάξης και αντικυβερνητικούς διαδηλωτές, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποίησε ο Συνήγορος του Λαού, ανεξάρτητη αρχή αρμόδια για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι συγκρούσεις ξέσπασαν στην περιοχή του αεροδρομίου της πόλης, στην περιφέρεια Πούνο, η οποία έχει μετατραπεί στο επίκεντρο των διαδηλώσεων και των ταραχών μετά την παύση και τη σύλληψη του πρώην προέδρου Πέδρο Καστίγιο την 7η Δεκεμβρίου.

Οι διαδηλωτές απαιτούν να εγκαταλείψει την εξουσία η πρόεδρος Μπολουάρτε, η οποία ανέλαβε νέα αρχηγός του κράτους την 7η Δεκεμβρίου, αφού ο προκάτοχός της Πέδρο Καστίγιο παύθηκε από το Κογκρέσο μετά την προσπάθειά του να διαλύσει το κοινοβούλιο, που χαρακτηρίστηκε «πραξικόπημα». Οι υποστηρικτές του κ. Καστίγιο λένε αντίθετα πως εκείνος ανατράπηκε πραξικοπηματικά.

Ζητούν ακόμη να κλείσει το κοινοβούλιο, να διεξαχθούν άμεσα εκλογές, που έχουν ήδη επισπευστεί με απόφαση του Κογκρέσου —θα διεξαχθούν πρόωρα τον Απρίλιο του 2024, αντί του 2026—, καθώς και να αφεθεί ελεύθερος ο πρώην αρχηγός του κράτους, που έχει προφυλακιστεί για 18 μήνες και κατηγορείται για «στάση» και «συνωμοσία».

Η περιοχή Πούνο, που γειτονεύει με τη Βολιβία, έχει μετατραπεί στο επίκεντρο των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων. Έχει προκηρυχθεί εκεί γενική απεργία επ’ αόριστον από την 4η Ιανουαρίου.

Η πρόεδρος Μπολουάρτε δήλωσε χθες πως δεν μπορεί να ικανοποιήσει όλα τα αιτήματα των διαδηλωτών, επισήμανε πως το μόνο που ήταν εντός των δυνάμεών της, η διεξαγωγή πρόωρων εκλογών, ήδη προωθήθηκε και κατηγόρησε τους συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις πως αναζητούν πρόσχημα για να συνεχίσουν να προκαλούν «χάος» στη χώρα.

Αφότου εκδηλώθηκε η νέα πολιτική κρίση στο Περού, τον Δεκέμβριο, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 34 άνθρωποι.

