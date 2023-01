Κόσμος

ΗΠΑ: Μαθητής πυροβόλησε δασκάλα και εκείνη έσωσε τους μαθητές (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ηρωισμός και η αυταπάρνηση της δασκάλας , που παρά το ότι τραυματίστηκε, έσωσε τη ζωή των μαθητών της.

Οι αμερικανικές αρχές εξήραν χθες Δευτέρα τον ηρωισμό και την αυταπάρνηση δασκάλας που παρότι τραυματίστηκε από σφαίρα πιστολιού που κράταγε 6χρονος μαθητής της, «έσωσε ζωές», φροντίζοντας να βγάλει τα υπόλοιπα παιδιά από την τάξη, προτού καν δεχθεί ιατρικές φροντίδες.

Η Αμπιγκέιλ Ζουέρνερ, 25 ετών, «έσωσε ζωές την Παρασκευή», τόνισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Στιβ Ντρου, ο αρχηγός της αστυνομίας στη Νιούπορτ Νιους, στην πολιτεία Βιρτζίνια, όπου εκτυλίχθηκε το δράμα, μέσα σε τάξη του πρωτοβάθμιου σχολείου Ρίτσνεκ.

Έπειτα από συζήτηση με τη δασκάλα του, το περιεχόμενο της οποίας δεν έχει αποκαλυφθεί, αγόρι 6 ετών έβγαλε από τη σάκα του πιστόλι Taurus, διαμετρήματος 9 χιλιοστών, και το έστρεψε πάνω της. Η κυρία Ζουέρνερ πήρε αμυντική στάση, εκτείνοντας το χέρι της. Το παιδί πυροβόλησε μια φορά· η σφαίρα διαπέρασε το χέρι της δασκάλας και τη χτύπησε στον κορμό.

Η 25χρονη, που συνεχίζει να νοσηλεύεται από την Παρασκευή, βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση, ενημέρωσε ο κ. Ντρου αναφερόμενος στην «ηρωίδα» αυτήν.

«Σιγούρεψε πως όλα τα παιδιά είχαν βγει από την τάξη και πως ήταν η τελευταία που έφυγε από την αίθουσα», εξήγησε. «Θεωρώ πως έσωσε ζωές, διότι δεν ξέρω τι θα μπορούσε να είχε γίνει αν τα παιδιά έμεναν μέσα».

Στην τάξη βρίσκονταν συνολικά από δεκαέξι ως είκοσι παιδιά όταν εκτυλίχθηκε το φρικιαστικό περιστατικό. Κανένα παιδί δεν τραυματίστηκε μόνο η δασκάλα.

Μετά τον πυροβολισμό, άλλη γυναίκα που εργάζεται στο σχολείο, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, όρμησε στην τάξη και προσπάθησε να κρατήσει υπό έλεγχο τον μικρό δράστη, παρότι τη χτυπούσε, καθώς η νεαρή δασκάλα έβγαζε τους υπόλοιπους μαθητές της έξω. Όταν έφθασαν αστυνομικοί, μερικά λεπτά αργότερα, βρήκαν το όπλο στο πάτωμα της αίθουσας. Οδήγησαν τον μικρό δράστη σε περιπολικό.

«Εύχομαι να μη χρειαζόταν ποτέ να γίνει αυτή η ερώτηση. Πώς ξέρει ένας εξάχρονος να χρησιμοποιήσει πιστόλι; Δεν ξέρω αν μπορώ να σας δώσω επαρκή απάντηση», είπε ο κ. Ντρου.

Οι αρχές αποφάσισαν να αφαιρέσουν προσωρινά την επιμέλεια του παιδιού που πυροβόλησε από τους γονείς του και το κρατούν σε ιατρικό κέντρο, σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας. Το πιστόλι συγκριτικά μικρού μεγέθους που χρησιμοποίησε ήταν αγορασμένο νόμιμα, από τη μητέρα του.

Δικαστής αναμένεται να αποφασίσει σήμερα αν ο εξάχρονος θα παραμείνει υπό κράτηση. Δεν είναι ξεκαθαρισμένο ακόμη αν θα τού ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ή αν θα ασκηθεί ποινική δίωξη στους γονείς για συναυτουργία από αμέλεια.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η μικρή πόλη Νιούπορτ Νιους, κοντά στη ναυτική βάση του Νόρφολκ, γίνεται θέατρο επεισοδίου με τη χρήση όπλου μέσα σε σχολείο.

Τον Σεπτέμβριο του 2021, δύο έφηβοι 17 ετών τραυματίστηκαν από πυρά συμμαθητή τους σε λύκειο της πόλης.

Σύμφωνα με τον διευθυντή των δημόσιων σχολείων της πόλης Τζορτζ Πάρκερ, το εκπαιδευτικό ίδρυμα ήταν εντελώς απροετοίμαστο για το ενδεχόμενο εξάχρονος μαθητής να φέρει όπλο στο σχολείο και να ρίξει. Εξήγησε πως ήταν η τρίτη φορά από το 1970 που παιδί έξι χρονών ή μικρότερο πυροβολεί μέσα σε σχολείο.

Οι επιθέσεις με τη χρήση πυροβόλων όπλων μέσα σε εκπαιδευτικά ιδρύματα αποτελούν μάστιγα στις ΗΠΑ. Τον Μάιο, έφηβος δολοφόνησε 19 μαθητές και μαθήτριες και δυο δασκάλες σε πρωτοβάθμιο σχολείο στην πόλη Ουβάλντε του Τέξας.

Το 2022 καταγράφηκαν 44.000 θάνατοι εξαιτίας πυροβόλων όπλων στις ΗΠΑ, οι μισοί εκ των οποίων ήταν αυτοκτονίες και οι άλλοι μισοί φόνοι, ατυχήματα και περιπτώσεις νόμιμης άμυνας, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Gun Violence Archive.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ειδήσεις σήμερα:

Υγεία: 10 συνήθειες που κάνουν καλό

ΗΠΑ: Ο Μπάιντεν προσφέρει απόλυτη στήριξη στον Λούλα

Κακοκαιρία: Καταιγίδες, κεραυνοί και χαλάζι την Τρίτη