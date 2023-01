Αθλητικά

Australian Open – Παπαμιχαήλ: Εντυπωσιακή εμφάνιση και πρόκριση

Αντίθετα δεν τα κατάφερε η Γραμματικοπούλου, που ηττήθηκε από την Ισπανίδα και Νο 125 του κόσμου, Μαρίνα Μπασόλ Ριμπέρα.

Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ κατάφερε στα προκριματικά του Australian Open να επικρατήσει της Ρέκα Λούκα Γιάνι με 2-0 σετ και να συνεχίσει στο πρώτο μεγάλο τουρνουά της σεζόν. Αντίθετα η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου γνώρισε την ήττα από την Μαρίνα Μπασόλ Ριμπέρα με 2-0 σετ.

Η Παπαμιχαήλ (Νο. 158 στην παγκόσμια κατάταξη) πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Νο 111 του κόσμου Ρέκα Λούκα Γιάνι επικρατώντας με 6-1, 6-0 για τον 1ο προκριματικό γύρο του Australian Open σημειώνοντας παράλληλα των πρώτη νίκη καριέρας στη διοργάνωση. Η 29χρονη σφράγισε την πρόκριση για τον 2ο προκριματικό γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει τη Σέρβα και Νο 153 του κόσμου Όλγα Ντανίλοβιτς.

Η Γραμματικοπούλου από την πλευρά της ηττήθηκε από την Ισπανίδα και Νο 125 του κόσμου, Μαρίνα Μπασόλ Ριμπέρα, με 6-2, 6-1 μέσα σε 70 λεπτά για τον 1ο προκριματικό γύρο του Australian Open μένοντας πρόωρα εκτός διοργάνωσης.

