Πολιτισμός

ΠΟΘΑ: Καλλιτεχνική διαμαρτυρία για το προσοντολόγιο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κινητοποίηση έγινε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με πλήθος κόσμου να κστακλύζει τους δρόμους

Νέα κινητοποίηση με μοτοπορεία ως το υπουργείο Παιδείας και στάση εργασίας εξήγγειλε σήμερα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος (ΠΟΘΑ) με αίτημα των καλλιτεχνών «να αποσυρθούν από το Προεδρικό Διάταγμα που αφορά στο προσοντολόγιο για τον δημόσιο τομέα και εξισώνει εργασιακά και μισθολογικά τα πτυχία των αποφοίτων των δραματικών σχολών, ωδείων, σχολών χορού και κινηματογράφου με το απολυτήριο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η στάση εργασίας έχει εξαγγελθεί για όλες τις πρόβες, τις παραστάσεις, τα μαθήματα, τα γυρίσματα, τα studio, τα εργαστήρια από τις 11:30 ως τις 14:30 μ.μ. Στη στάση εργασίας συμμετείχαν με αποφάσεις τους η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης και η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας, διευκολύνοντας τους εκπαιδευτικούς καλλιτεχνικών μαθημάτων να συμμετέχουν στην κινητοποίηση.

Επίσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΟΘΑ, η συγκέντρωση στην Αθήνα ξεκίνησε στις 11.30 π.μ στο Πεδίον του 'Αρεως και στη συνέχεια έγινε μοτοπορεία μέχρι το υπουργείο Παιδείας. Στη Θεσσαλονίκη, η συγκέντρωση ξεκίνησε στις 12:00 στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Σε δήλωση της, η Τομεάρχης Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σία Αναγνωστοπούλου, αναφέρει:

«Την αίσθηση απαξίωσης που έχει -εδώ και τρεισήμισι χρόνια- εμπεδώσει πλέον ο κόσμος του σύγχρονου πολιτισμού από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, εισέπραξαν και σήμερα οι καλλιτέχνες από την Υπουργό Παιδείας. Η κ. Κεραμέως αρνήθηκε να δει τους εκπροσώπους των σωματείων τους, παρά το γεγονός ότι γνώριζε για την κινητοποίηση και τη συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Παιδείας, προβάλλοντας ως επιχείρημα ότι δεν ήταν εκεί και δεν είχαν προγραμματίσει ραντεβού μαζί της. Η μεγαλειώδης κινητοποίηση του καλλιτεχνικού κόσμου έδωσε τη βροντερή απάντηση στην εξαπάτηση που επιχείρησε χθες ο κ. Μητσοτάκης. Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία επαναλαμβάνει τη δέσμευση, που ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας ανέλαβε στη συνάντηση που είχε με τα σωματεία, ότι το Προεδρικό Διάταγμα θα καταργηθεί και θα αποκατασταθούν οι χρόνιες αδικίες απέναντι στον καλλιτεχνικό κόσμο».

Ειδήσεις σήμερα:

Καλιφόρνια: Καταστροφικές πλημμύρες – Εκκενώνονται επαύλεις διασήμων (εικόνες)

Άγιος Παντελεήμονας: Σύλληψη για αρπαγή, βιασμό και κλοπή γυναίκας

ΕΠΕ - Ιώσεις: Πώς να “ρίξετε” τον πυρετό