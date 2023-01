Κοινωνία

“Το Χαμόγελο του Παιδιού”: φιλοξενία παιδιών και μαμάδων από την Ουκρανία

Το "Χαμόγελο του Παιδιού" παρέχει ειδικά διαμορφωμένα διαμερίσματα και φυσικά την ασφάλεια και την κάλυψη κάθε ανάγκης τόσο των μαμάδων όσο και των παιδιών τους, που ήρθαν από την εμπόλεμη Ουκρανία.

Και το 2023, η νέα χρονιά βρήκε την ομάδα του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην πρώτη γραμμή.

Από τη Δευτέρα, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ανέλαβε, για μία ακόμα φορά, τη φροντίδα οικογενειών από την εμπόλεμη Ουκρανία, προσφέροντάς τους ένα πραγματικό σπιτικό, αλλά και τη σταθερότητα που έχουν ανάγκη, καθώς κάποιες εξ αυτών τους τελευταίους μήνες που βρίσκονται στη χώρα μας έχουν αναγκαστεί να μετακομίσουν από χώρους φιλοξενίας έως και έντεκα φορές!

Οι άνθρωποι του «Χαμόγελου» βρίσκονται δίπλα και σε αυτές τις οικογένειες, παρέχοντάς τους φιλοξενία σε ειδικά διαμορφωμένα διαμερίσματα (ακίνητα), τα οποία διαθέτει ο Οργανισμός χάρη σε δωρεές, και φυσικά την ασφάλεια και την κάλυψη κάθε ανάγκης τόσο των μαμάδων όσο και των παιδιών τους (ιατρική, εκπαιδευτική, ψυχοκοινωνική υποστήριξη κ.λπ.).

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ευχαριστεί θερμά την Πρόξενο της Ουκρανίας, κα Hanna Tischenko, για τη συνεργασία και την εμπιστοσύνη της, η οποία στις 04/01/23 ενημέρωσε τον Οργανισμό για την επιτακτική ανάγκη παροχής ασφαλούς φιλοξενίας στις μητέρες αυτές και τα παιδιά τους. Μέσα σε ελάχιστες ημέρες, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» κατάφερε να οργανώσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, ώστε στις 09/01/23 να υποδεχτεί μικρούς και μεγάλους.

Επιπλέον, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θέλει να ευχαριστήσει την κοινωνική υπηρεσία και το προσωπικό του Ξενώνα “Irina”, η λειτουργία του οποίου ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2022. Οι εργαζόμενοι στον ξενώνα, παρά το κλείσιμο του και των εργασιών με τις οποίες ήταν επιφορτισμένοι, παρείχαν πλήρη ενημέρωση του ιστορικού φιλοξενίας των οικογενειών, με κύριο στόχο την όσο το δυνατόν ομαλότερη μετάβασή τους στην Οικογένεια του «Χαμόγελου».

Καθημερινά, δίπλα στις οικογένειες από την Ουκρανία που στηρίζει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» βρίσκεται μία μεγάλη ομάδα από Κοινωνικούς Λειτουργούς, Ψυχολόγους, Παιδιάτρους, Οδηγούς, Διερμηνείς, πολύτιμους εθελοντές Οδοντιάτρους, Διερμηνείς, Εκπαιδευτικούς, ακόμη και μαθητές-εθελοντές του Ευρωπαϊκού Μαθητικού Εθελοντικού Δικτύου “YouSmile” του Οργανισμού είναι παρόντες στις πιο δυσάρεστες, αλλά και ευχάριστες στιγμές τους.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», έχοντας πραγματοποιήσει και δύο ανθρωπιστικές αποστολές στην Ουκρανία, προσφέρει από την πρώτη στιγμή ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εξειδικευμένων υπηρεσιών στις οικογένειες και τα παιδιά που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Συγκεκριμένα:



1. Έκτακτη παράλληλη λειτουργία των Γραμμών Υποστήριξης και Βοήθειας (1056, 116000, 116111, 1017), Διερμηνεία, Πολιτιστική διαμεσολάβηση κ.α.

2. Φιλοξενία Οικογενειών, Εκπαιδευτική ένταξη, Δημιουργική Απασχόληση Παιδιών Προσφύγων

3. Κοινωνική Στήριξη μέσω των 15 Κέντρων Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας (ενίσχυση σε είδος, εξασφαλίζοντας αναλώσιμα πρώτης ανάγκης κ.α.)

4. Πλήρης ιατρική στήριξη (ιατρικές εξετάσεις, ιατρική παρακολούθηση, εμβόλια, συνταγογράφηση στα Κοινωνικά Πολυϊατρεία του Οργανισμού, Διακομιδές μέσω των Κινητών Ιατρικών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας για νεογνά και παιδιά, Παιδιατρική κατ΄οίκον νοσηλεία για σοβαρά και χρόνια προβλήματα υγείας κ.α.)

5. Συνεχής συνεργασία του Οργανισμού με διεθνείς φορείς για τη διαχείριση περιστατικών εξαφανίσεων και περιστατικών trafficking εξαιτίας του πολέμου και διακρατική δημοσιοποίηση των στοιχείων τους.

6. Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 ως Info desk (κόμβος ενημέρωσης) για περιστατικά εξαφανίσεων και trafficking

7. Ενεργός συμμετοχή σε πρωτοβουλίες και δράσεις διεθνών φορέων (Διεθνές Δίκτυο Γραμμών Βοήθειας, Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τα Εξαφανισμένα Παιδιά κ.λπ.)

