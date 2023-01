Πολιτισμός

Θεσσαλονίκη: βανδάλισαν τοιχογραφία για το Ολοκαύτωμα (εικόνες)

Στην τοιχογραφία για το Ολοκαύτωμα, άγνωστοι ζωγράφισαν σβάστικες και άλλα ναζιστικά σύμβολα.

Λίγες ημέρες μετά τη βεβήλωση του μνημείου που ανεγέρθηκε το 2014 εντός της Πανεπιστημιούπολης του ΑΠΘ και είναι αφιερωμένο στο παλαιό Εβραϊκό Νεκροταφείο, ακόμη ένα περιστατικό βανδαλισμού, συνέβη στη Θεσσαλονίκη.

Στόχος βανδάλων έγινε σήμερα για δεύτερη φορά τοιχογραφία για το Ολοκαύτωμα των Εβραίων στην ανατολική περίφραξη του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού που υλοποίησε το 2021 η Ομάδα Γειτονιάς του Βαρδάρη.

«Μέλη φασιστικών ομάδων αυτήν τη φορά κάλυψαν με αγκυλωτούς σταυρούς και σύμβολα μίσους μεγάλο μέρος της τοιχογραφίας προσπαθώντας για άλλη μια φορά να αμαυρώσουν όσα η τοιχογραφία συμβολίζει και υπενθυμίζει: Το μεγαλύτερο έγκλημα στην ιστορία της ανθρωπότητας, το Ολοκαύτωμα», αναφέρει η Ομάδα γειτονιάς του Βαρδάρη σε ανάρτησή της στο facebook, γνωστοποιώντας το περιστατικό.

«Τέτοιες πράξεις έκδηλου μίσους δεν τιμούν τον πολιτισμό και την ιστορία της πόλης μας και είναι χαρακτηριστικές της άγνοιας, της αμάθειας και των αντισημιτικών πεποιθήσεων από μερίδα θρασύδειλων συμπολιτών μας. Ωστόσο, είναι αυτές που μας κρατούν σε εγρήγορση και μας υπενθυμίζουν πώς το “μικρόβιο” του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας βρίσκεται ακόμα ενεργό στις κοινωνίες μας, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την ανάγκη να ενωθούμε και να αντισταθούμε συλλογικά απέναντι σε κάθε μορφή βίας και κοινωνικού στιγματισμού», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Τα μέλη της Ομάδας Γειτονιάς του Βαρδάρη καταδικάζουν την «αποτρόπαιη αυτή πράξη» και δηλώνουν ότι, όπως και σε προηγούμενες ανάλογες περιστάσεις, θα προβούν στην άμεση αποκατάσταση της τοιχογραφίας και ότι θα είναι εκεί «κάθε φορά που θα συμβαίνει κάτι αντίστοιχο απαντώντας με δράση και δημιουργία ενάντια στη ρητορική του μίσους».

Τέλος καλούν τους πολίτες της γειτονιάς και της πόλης συνολικότερα την Τρίτη 17/1 και ώρα 15:00, στο σημείο της τοιχογραφίας (Μιχαήλ Καλού & Δημ. Μαργαροπούλου γωνία) για να σβήσουν τις μουντζούρες που «αμαυρώνουν και προσβάλουν τη συνείδηση κάθε σκεπτόμενου πολίτη, ώστε να παραδώσουμε και πάλι στην πόλη αυτό που της αξίζει, το δικαίωμα στην μνήμη!».

