ΣΥΡΙΖΑ: Νέο σποτ για τη τον κατώτατο μισθό και την εργασία (βίντεο)

Νέο σποτ τους ΣΥΡΙΖΑ για την εργασία των νέων, τον κατώτατο μισθό και το brain drain.

Η εργασία των νέων είναι το θέμα του νέου σποτ που «ανέβασε» σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας στους προσωπικούς λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο πλαίσιο της ψηφιακής καμπάνιας «Χάου Του».

«Να κάνεις τη δουλειά που ονειρεύεσαι; Ή να συνεχίσεις να την ονειρεύεσαι;», γράφει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ παραθέτοντας το σχετικό θεματικό βίντεο με τίτλο «Πώς να κάνεις τη δουλειά που ονειρεύεσαι». Σε αυτό επαναλαμβάνονται οι βασικές προτεραιότητες της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τα εργασιακά: άμεση αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ, «αλλά πλέον εν μέσω πληθωριστικής κρίσης και η θέσπιση μηχανισμού ετήσιας τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, επομένως για το τρέχον έτος με πληθωρισμό 10% ο κατώτατος μισθός θα πάει στα 880 ευρώ». Επιπλέον, «κατάργηση νόμων Χατζηδάκη, η επαναφορά ρυθμίσεων για την αιτιολογημένη απόλυση, για το οκτάωρο, για τις βασικές αρχές των συλλογικών διαπραγματεύσεων, για τη δήλωση των ωραρίων και των υπερωριών, η επανίδρυση του ΣΕΠΕ. Και η σταδιακή εφαρμογή του 35άωρου χωρίς μείωση των αποδοχών».

Με αφορμή το νέο θεματικό βίντεο κομματικές πηγές επισημαίνουν επιπλέον ότι βασική προγραμματική προτεραιότητα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αποτελεί η ανάγκη της αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για την ενίσχυση των νέων επιστημόνων, την ένταξή τους στην παραγωγική διαδικασία και την αποτροπή νέου κύματος brain drain, κάτι που έχει υπογραμμίσει επανειλημμένα σε παρεμβάσεις του ο κ. Τσίπρας. Σύμφωνα με τις προγραμματικές επεξεργασίες του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, σημειώνουν οι ίδιες πηγές, οι τρόποι για να επιτευχθούν τα παραπάνω είναι: Η επένδυση στην έρευνα και στη γνώση. Η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με υψηλά καταρτισμένους νέους εργαζόμενους και καλές αμοιβές. «Πρέπει να αλλάξουμε παραγωγικό μοντέλο ώστε να 'κουμπώσει' επάνω του το ανθρώπινο δυναμικό που μένει αναξιοποίητο. Π.χ. σήμερα σχεδιάζουμε μία οικονομία με κεντρικό ζήτημα την πράσινη μετάβαση. Θα χρειαστούν επιστήμονες που να έχουν σπουδάσει σχετικό αντικείμενο και να συμβάλλουν. Παρομοίως και για την ψηφιακή μετάβαση», έχει δηλώσει ο κ. Τσίπρας, όπως και ότι «η χώρα δεν έχει μέλλον, αν οι εργαζόμενοι δεν αισθάνονται ασφαλείς. Πρέπει να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλειας ώστε να απελευθερωθεί το επιστημονικό και παραγωγικό δυναμικό της χώρας».

Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απευθύνεται στους νέους και τις νέες «με συγκεκριμένες, δίκαιες και κοστολογημένες προτάσεις - μέτρα», ενώ σημειώνουν ότι «για την αντιστροφή αυτής της εκρηκτικής κατάστασης, που διαρρηγνύει την κοινωνική συνοχή, απαιτείται πολιτική αλλαγή για την αποκατάσταση του αισθήματος της δικαιοσύνης παντού, σε όλους τους τομείς που θα δίνουν προοπτική και περιεχόμενο στη ζωή των νέων ανθρώπων».

Κριτική στη ΝΔ για τα εργασιακά

Παράλληλα ασκούν έντονη κριτική στην κυβέρνηση αναφέροντας ειδικότερα ότι «οι 'πολλές και καλές δουλειές' που υποσχέθηκε στους νέους και τις νέες της Ελλάδας ο Κ. Μητσοτάκης το 2019 τελικά αφορούσαν μόνο τον στρατό των γαλάζιων μετακλητών, των γαλάζιων golden boys και τις στρατιές των 'Πάτσηδων' του μητρώου στελεχών της ΝΔ που λυμαίνονται το δημόσιο χρήμα μέσα από το ανεξέλεγκτο πάρτι των απευθείας αναθέσεων και πλουτίζουν εις βάρος του ιδρώτα της κοινωνικής πλειοψηφίας». Σχολιάζουν ότι «κάθε μέρα αποκαλύπτονται νέα πρόσωπα και προκαλούν ίλιγγο τα δισεκατομμύρια που έχουν καταλήξει με παράνομους τρόπους σε γαλάζιες τσέπες, την ώρα που η κοινωνική πλειοψηφία δεν μπορεί να βγάλει ούτε το μισό μήνα».

Στο ίδιο πλαίσιο οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη έσπασε κάθε ρεκόρ σε προσλήψεις "γαλάζιων" παιδιών, διορίζοντας κάθε δύο μέρες τρεις μετακλητούς, όπως επανειλημμένα έχει καταγγείλει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ με βάση τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών. Και μάλιστα με αυξημένο μισθό κατά 70% σε σχέση με το 2019 και βασικό προσόν το απολυτήριο Λυκείου, ενώ το 2019 για το 90% των υπαλλήλων χρειαζόταν πτυχίο Πανεπιστημίου». Κάνουν λόγο για «καθεστώς αναξιοκρατίας και κατασπατάλησης πόρων που επιτείνουν το αίσθημα αδικίας στην ελληνική κοινωνία και κυρίως στις νεότερες ηλικίες με βασική επίπτωση πολλοί από αυτούς να αναζητούν το μέλλον τους εκτός Ελλάδας».

Επιπλέον οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η ελληνική αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από έναν υψηλό και διάχυτο βαθμό επισφάλειας, που στις διάφορες εκδοχές με τις οποίες εκδηλώνεται (ανασφάλεια για τη θέση εργασίας, μειωμένη απασχόληση, άτυπη απασχόληση, χαμηλοί μισθοί και μισθολογικό χάσμα) πλήττει κυρίως τις γυναίκες και τους νεότερης ηλικίας εργαζόμενους και εργαζόμενες. Υποστηρίζουν ότι αυτή η συνθήκη «γίνεται ασφυκτική μετά και την ευρείας κλίμακας απορρύθμιση των εργασιακών με τους νόμους Μητσοτάκη - Χατζηδάκη». Προσθέτουν δε ότι η Ελλάδα καταγράφει το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό στην ανεργία των νέων (κάτω των 25 ετών) στην Ευρωζώνη και πως «σύμφωνα με την Eurostat στην Ελλάδα το ποσοστό ανεργίας των νέων αυξήθηκε στο 31,3% το Νοέμβριο του 2022 από 27,9% τον Οκτώβριο, ενώ εξαιτίας του διευρυμένου καθεστώτος της επισφαλούς απασχόλησης και της εργοδοτικής αυθαιρεσίας, που οι νόμοι Χατζηδάκη διευκόλυναν, ένα υψηλό ποσοστό των νέων εργαζόμενων αμείβεται με λιγότερα από 500 ευρώ σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος 'ΕΡΓΑΝΗ'». Ακόμη, οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν ότι «καταγράφεται κατακόρυφη αύξηση των εργαζόμενων φτωχών στη χώρα μας, οι οποίοι αδυνατούν να καλύψουν ακόμα και στοιχειώδεις ανάγκες τους», η αδυναμία δηλαδή να καλύψουν τις ανάγκες του νοικοκυριού τους, «ενώ επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι οι βασικές ανελαστικές δαπάνες (στέγη, τροφή, λογαριασμοί ενέργειας κ.λπ.) εξαντλούν ή και υπερβαίνουν το ύψος του εισοδήματος των πολιτών από την εργασία τους». Σημειώνουν ακόμη ότι «η κατάσταση αυτή επιτείνει και τα αισθήματα απογοήτευσης/μη ικανοποίησης από την εργασία, καθώς το ζήτημα της επιβίωσης διαπλέκεται με αυτό της αναγνώρισης».

