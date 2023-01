Κοινωνία

Φυλακές Δομοκού: 12 συλλήψεις μετά από έφοδο της ΕΛΑΣ - Ανάμεσά τους ο Αλκέτ Ριζάι (εικόνες)

Τι αναφέρει η ΕΛΑΣ σε ανακοίνωση που εξέδωσε. Τι βρέθηκε στα κελιά των βαρυποινιτών.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Έφοδο σε κελιά των φυλακών Δομοκού πραγματοποίησαν νωρίτερα την Τετάρτη αστυνομικοί του τμήματος Εκβιαστών και Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής μετά από πληροφορίες που ανέφεραν ότι σε 7 κελιά με 17 κρατούμενους αλλοδαπών υπήρχαν αυτοσχέδια όπλα.

Συνελήφθησαν 12 άτομα ανάμεσα στα οποία βρίσκεται και ο βαρυποινίτης Αλκέτ Ριζάι αλλά και ο Κλεφτογιάννης.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Αστυνομική έρευνα πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023, σε επτά 7 κελιά συνολικά δεκαεπτά 17 κρατουμένων, στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Δομοκού στη Φθιώτιδα.

Στην έρευνα συμμετείχαν παρουσία εκπροσώπου της αρμόδιας δικαστικής Αρχής, μεικτό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, αποτελούμενο από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών και του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής, αστυνομικοί από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τη συνδρομή ομάδας της Ε.Κ.Α.Μ. Αττικής, αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λαμίας και αστυνομικού σκύλου.

Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθησαν συνολικά δώδεκα -12- άτομα, έγκλειστα στο Κατάστημα Κράτησης και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 5 αυτοσχέδια σουβλιά και 2 μεταλλικά,

• 7 κατσαβίδια,

• 2 μαχαίρια,

• ρόπαλο αποτελούμενο από τρία μέρη ενωμένα και δεμένα με υφάσματα,

• 5 κινητά τηλέφωνα με κάρτες SIM,

• 8 φορτιστές και 3 καλώδια τύπου USB,

• 17 στικάκια τύπου USB stick,

• ρολόϊ τύπου smartwatch με φορτιστή,

• 3 μεταλλικά πιρούνια και τμήμα μεταλλικού πιρουνιού,

• ενσύρματα και ασύρματα ακουστικά,

• 2 τμήματα λάμας,

• αυτοσχέδιο ξυράφι και ξυράφι προσαρμοσμένο σε ξύλινο καλαμάκι,

• κομμάτι πλεξι-γκλας και

• σπάτουλα μεταλλική.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λαμίας.

