Κύπελλο Ελλάδας: Η ΑΕΚ πήρε το “εισιτήριο” για τα προημιτελικά

Με τριάρα η ΑΕΚ στην Κηφισιά "σφράγισε" την πρόκρισή της στους "8" του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η ΑΕΚ «σφράγισε» σήμερα την πρόκριση στους προημιτελικούς του Κυπέλλου Ελλάδας, επικρατώντας 3-0 της Κηφισιάς στη ρεβάνς της OPAP Arena, με σκόρερ τους Μουστακόπουλο (27΄), Ραντόνια (48΄) και Μαχαίρα (82΄). Έτσι η Ένωση, που είχε νικήσει 2-0 στο πρώτο ματς, θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση το νικητή του ζευγαριού Πανσερραϊκός-Απόλλων Πόντου.

Πολύ εύκολα, όπως αναμενόταν άλλωστε, οι γηπεδούχοι ξεπέρασαν και αυτό το εμπόδιο στην πανίσχυρη έδρα τους. Ταυτόχρονα, ο Ματίας Αλμέιδα είδε να ανταποκρίνονται ικανοποιητικά σε συνθήκες αγώνα, παίκτες που έχουν πάρει λεπτά συμμετοχής εφέτος και κυρίως οι δύο σκόρερ, που προέρχονται από τη β΄ ομάδα του συλλόγου.

Ο Γιώργος Μουστακόπουλος στο 27΄ με αριστερή «οβίδα» από απόσταση 25-30 μέτρων άνοιξε το σκορ, ενώ το 2-0 «έγραψε» ο Βεντάντ Ραντόνια με πλασέ από κοντά μετά από παράλληλη σέντρα του Λάζαρου Ρότα. Στο 83΄ το τελικό 3-0 διαμόρφωσε από κοντά ο Θεοδόσης Μαχαίρας μετά από γύρισμα του Πινέδα, ο οποίος αγωνίστηκε εξ ανάγκης ως δεξιός μπακ λόγω τραυματισμού του Ραντόνια (και μετατόπισης του Ρότα στο αριστερό άκρο της άμυνας).

Από την άλλη πλευρά η Κηφισιά γνωρίζοντας εξ αρχής ότι δεν υπήρχε περιθώριο για κάτι καλό, φρόντισε κι αυτή να κάνει συντήρηση δυνάμεων, καθώς το Σάββατο υποδέχεται την Παναχαϊκή στο ντέρμπι κορυφής της Super League 2.

Διαιτητής: Ευαγγέλου

Κίτρινες: Μάνταλος

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στάνκοβιτς, Ραντόνια (63΄ Πινέδα), Τζαβέλλας, Μήτογλου, Ρότα, Μουστακόπουλος, Γαλανόπουλος, Τσούμπερ (65΄ Μαχαίρας), Φερνάντες, Μάνταλος, Φαν Βέερτ (77΄ Κοσίδης)

ΚΗΦΙΣΙΑ (Γιώργος Πετράκης): Αγριμάκης, Ποζατζίδης, Μπαρμπόσα, Βαφέας, Γκίνη, Παπασάββας (55΄ Πέιος), Να'α, Προβυδάκης (79΄ Προβυδάκης), Ταλάλ (55΄ Κουϊρουκίδης), Καλλέργης (70΄ Παυλάκης), Τετέι (71΄ Πρίτσας)

