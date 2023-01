Κοινωνία

Κούγιας για Πισπιρίγκου: η Ανακρίτρια την ρωτούσε αν βλέπει όνειρα, λες και ήταν σε πρωινάδικο (βίντεο)

Δηκτικός ο Αλέξης Κούγιας, αποκάλυψε λεπτομέρειες για την ανάκριση σχετικά με τους θανάτους Μαλένας και Ίριδας. Επιμένει για “τεράστια δικαστική πλάνη” και εξαπολύει νέους μύδρους κατά ιατροδικαστών και τοξικολόγων.

«Υπάρχουν αδιάβλητα πιστοποιητικά και για τα 3 παιδιά, από ιατροδικαστές που έχουν κάνει χιλιάδες νεκροτομές και εξετάσεις ό,τι έχουν πεθάνει από παθολογικά αίτια. Το ένα είχε κίρρωση του ήπατος, το άλλο είχε καρδιολογικό νόσημα και η Τζωρτζίνα που εξετάζουμε τώρα ότι έχει πεθάνει από βαρβιτουρικά, όχι μόνο από κεταμίνη», είπε ο Αλέξης Κούγιας, μιλώντας την Πέμπτη στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», αναφερόμενος στην υπόθεση της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Ο συνήγορος της κατηγορούμενης για τις δολοφονίες των τριών παιδιών της είπε «όταν το καλοκαίρι διάβασα και τις τρεις δικογραφίες είδα ότι δεν υπάρχει τίποτα που να δικαιολογεί ότι η γυναίκα αυτή σκότωσε τα παιδιά της. Είναι μια υπόθεση που είναι μια δικαστική πλάνη τεράστια».

Αναφερόμενος στην υπόθεση, είπε ότι σε κάποιο σημείο της έρευνας, «ο Εισαγγελέας ο κ. Ελευθεριάνος ζήτησε από την ιατροδικαστική υπηρεσία Αθηνών να αναθέσει σε δύο ιατροδικαστές να γνωμοδοτήσουν για όλες τις ιατροδικαστικές εκθέσεις που είχαν γίνει για τα τρία παιδιά. Την εντολή ενώ έπρεπε να την επιστρέψουν, καθώς θα ελεγχόταν συνάδελφος τους, όμως όρισαν τους εαυτούς τους ο κ. Καρακούκης και ο κ Καλόγρηας και πήγαν σε έναν παθολογοανατόμο που δεν είναι καν πραγματογνώμονας και δεν έχει δώσει όρκο. Έκαναν πλαστογραφία, αναφέροντας ότι έγινε η παθολογοανατομική εξέταση στο ΕΚΠΑ, ενώ ο ιατρός υπηρετεί στο ΚΑΤ».

Ερωτηθείς γιατί να έχει στηθεί όλη αυτή η σκευωρία, ο Αλέξης Κούγιας είπε «Ο λόγος είναι ιδιοτελής. Καρακούκης και Καλόγρηας είναι ανίκανοι ή ανήθικοι. Ο Ευτυχιάδης είπε εκ των υστέρων πως παραπλανήθηκε από τους κ. Καρακούκη και Καλόγρηα. Η Καθηγήτρια Τοξικολογίας η κ. Σπηλιοπούλου είναι ο εγκέφαλος όλης της ιστορίας, έχει προσωπικά θέματα με πολλούς, είχε πολύ στενή σχέση, πολύ στενή σχέση με τον Γρηγόρη Λέων και έφτιαξαν μια υπόθεση για να διαφημίσουν τους εαυτούς τους και ο κ. Λέων να γίνει πολιτικός».

Σε ότι αφορά τις αιτήσεις εξαίρεσης της ανακρίτριας, ο κ. Κούγιας είπε «ζητήσαμε από την ανακρίτρια να καλέσει ιατροδικαστές από όλη την Ελλάδα για να αντικρούσουν την γνωμάτευση των Καρακούκη και Καλόγρηα.. Αρνήθηκε εκείνη και τότε κάναμε αίτηση εξαίρεσης, η οποία απορρίφθηκε».

«Χθες, στην απολογία για την Μαλένα και την Ίριδα, περιμέναμε να κληθεί η κατηγορούμενη σε τυπική κλήση και μετά να την αφήσει ελεύθερη. Όμως χθες, η ανακρίτρια την ρωτούσε “Μπορείτε να μας πείτε τι όνειρα βλέπετε; Ποια σχέση είχατε; Έχετε περάσει καρκίνο στο παρελθόν; Έχετε πάει ποτέ σε ψυχολόγο;”. Τότε της είπα εγώ ότι “αντί να την καλέσετε για τυπική κλήση, εσείς συνεργάζεστε με την κ. Σπηλιοπούλου. Αντί να την ρωτήσετε ουσιαστικές ερωτήσεις, έχετε μεταβάλει την απολογία σε συζήτηση για πρωινάδικο, όταν ρωτάς τι όνειρα βλέπεις και πως τα εξηγείς”. Κάναμε αίτηση εξαίρεσης, αλλά είναι δεδομένο ότι θα απορριφθεί και αυτή, ουδέποτε έχει γίνει δεκτή αίτηση εξαίρεσης», συμπλήρωσε ο ποινικολόγος.

Προσέθεσε ότι «Πραγματικά η ανάκριση χθες ήταν μεσημεριανάδικο. Καλά είναι τα πρωινάδικα και τα μεσημεριανάδικα για την τηλεθέαση, αλλά όχι για την Δικαιοσύνη».

Σε ότι αφορά την έκβαση της υπόθεσης στην δικαστική αίθουσα, ο συνήγορος της Ρούλας Πισπιρίγκου είπε ότι είναι βέβαιος για την αθώωση της, σημειώνοντας ότι «το δικαστήριο στηρίζεται τις αναφορές των επιστημόνων. Εάν πέσουμε σε δικαστήριο που θα λειτουργήσει όπως έχει λειτουργήσει έως τώρα η ανάκριση δεν έχουμε καμία τύχη. Δεν υπάρχει αθώος που έχει καταδικαστεί. Κανένας Κούγιας και κανένας καλύτερος δικηγόρος δεν βγάζει κανέναν ένοχο, αθώο. Εγώ δεν μπορώ να αθωώσω έναν άνθρωπο που δεν είναι αθώος. Εγώ δεν αθωώνω ανθρώπους».

