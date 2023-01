Υγεία - Περιβάλλον

Δωρεά οργάνων - Σκόνδρας: Σε 5 λήπτες δίνει ζωή ο 22χρονος

Το τελευταίο αντίο στον ποδοσφαιριστή που έφυγε πρόωρα από την ζωή. Συγκλονίζει η στάση των γονιών του μέχρι να ληφθεί και το τελεταίο όργανο απο το σώμα του παιδιού τους.

Ζωή σε συνανθρώπους μας δίνει μέσα από τον θάνατό του ο 22χρονος ποδοσφαιριστής Δημήτρης Σκόνδρας, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Πάτρας. Η κηδεία του είναι προγραμματισμένη για σήμερα.

Όπως αναφέρει το pelop.gr, οι γονείς του άτυχου 22χρονου ποδοσφαιριστή από την Πάτρα, Αντώνης και Μάγδα, και ο αδελφός του Ανδρέας, που πήραν την απόφαση να δωρίσουν ζωή σε άλλους ασθενείς, παρέμειναν στον χώρο μέχρι που ολοκληρώθηκε η λήψη όλων των οργάνων που κρίθηκαν κατάλληλα για μεταμόσχευση.

Με τον τρόπο τους αποχαιρετούσαν ένα-ένα τα δώρα ζωής που αναχωρούσαν, συνοδεία των μεταμοσχευτικών ομάδων, για να δώσουν ελπίδα σε ασθενείς που βρίσκονταν στο τελικό στάδιο.

Ετσι η καρδιά του Δημήτρη χτυπάει πλέον σε 36χρονο ασθενή που νοσηλεύεται στο Ωνάσειο Καρδιοθωρακοχειρουργικό Κέντρο. Τη λήψη της καρδιάς έκαναν οι γιατροί του Ωνασείου, Δημήτρης Ζαρακλής και Γρηγόρης Χρυσοστομίδης. Το ήπαρ και οι νεφροί αφαιρέθηκαν από τον επίκουρο καθηγητή χειρουργικής του ΠΓΝΠ Νικόλαο Καρύδη και τον χειρουργό Αθανάσιο Κοφίνα του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου όπου έγινε και η μεταμόσχευσή τους. Οι κερατοειδείς ελήφθησαν από τους γιατρούς της Οφθαλμολογικής Κλινικής του ΠΓΝΠ, Μενέλαο Κανάκη και Φωτεινή Τσαμπαρδώνη.

Σύμφωνα με το pelop.gr, στη διαδικασία λήψης των οργάνων συμμετείχε το Αναισθησιολογικό Τμήμα του ΠΓΝΠ με επικεφαλής την αναπληρώτρια καθηγήτρια αναισθησιολόγο Αδαμαντία Αρέθα. Καθοριστική στην όλη διαδικασία ήταν η συμβολή του νοσηλευτικού προσωπικού των χειρουργείων και άλλων ειδικοτήτων εργαζομένων, όπως και του ΕΚΑΒ που επωμίζεται το έργο της έγκαιρης μεταφοράς των μοσχευμάτων και του ιατρικού προσωπικού.

Το τελευταίο «επεισόδιο» για τον Δημήτρη Σκόνδρα θα παιχτεί σήμερα το μεσημέρι, όπου θα γίνει η κηδεία. Η νεκρώσιμος ακολουθία θα γίνει το μεσημέρι στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, στις Λυγιές, όπου οι γονείς του Αντώνης-Μαγδαληνή, ο αδερφός του Ανδρέας, συγγενείς και φίλοι θα τον συνοδέψουν στη τελευταία του κατοικία.

Δίπλα στην οικογένεια του 22χρονου βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Γιάννης Καρβέλης και ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, Δημήτρης Μπάκος. Και οι δύο εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους και με λόγια παρηγοριάς προσπάθησαν να απαλύνουν τον πόνο τους. Παράλληλα εξέφρασαν τις θερμές τους ευχαριστίες για την απόφαση που πήραν μέσα από τη δική τους ανείπωτη τραγωδία, να δώσουν ελπίδα σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Τόσο ο κ. Καρβέλης όσο και ο κ. Μπάκος εξέφρασαν τον θαυμασμό τους για το μεγαλείο της ψυχής τους.

«Οι άνθρωποι αυτοί είναι αξιοθαύμαστοι και παράδειγμα για όλους εμάς που, μέσα στον πιο βαθύ πόνο τους, σκέφτηκαν τους συνανθρώπους τους που περιμένουν αυτά τα πολύτιμα δώρα ζωής» λέει ο κ. Μπάκος.Ο ίδιος, αναφερόμενος στο προσωπικό του νοσοκομείου, σημείωσε: «Ολο το προσωπικό του νοσοκομείου μας που ενεπλάκη στην νοσηλεία και ακολούθως στη διαδικασία λήψης των οργάνων του 22χρονου, εργάστηκε με ζήλο και με τον προσήκοντα σεβασμό τόσο προς τον άτυχο νεαρό όσο και την οικογένειά του. Τους ευχαριστούμε όλους θερμά».

Τρίτη λήψη οργάνων μέσα σε ένα μήνα

Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών πρωτοστατεί το τελευταίο διάστημα στις δωρεές οργάνων. Δεν είναι τυχαίο που η χθεσινή ήταν η τρίτη μέσα σε διάστημα περίπου ενός μήνα.

«Αυτό οφείλεται στην ετοιμότητα και στην ευαισθητοποίηση του προσωπικού μας. Ωστόσο δεν αρκεί απλώς η ενημέρωση των συγγενών. Πρωτίστως παίζει ρόλο το μεγαλείο ψυχής όλων αυτών των οικογενειών που σκέφτονται την πιο επώδυνη στιγμή της ζωής τους, τους συνανθρώπους μας που περιμένουν σε κάποια κλίνη νοσοκομείου αυτά τα πολύτιμα δώρα ζωής. Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρω και στο ρόλο που έχει παίξει ο υπεύθυνος της ΜΕΘ Ανδρέας Ηλιάδης, μέσω των ενημερωτικών εκδηλώσεων που διοργανώνει και έχει ευαισθητοποιήσει πολύ την κοινωνία» λέει ο κ. Μπάκος στο pelop.gr.

Ο ταλαντούχος παίκτης σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΠΣΑ, έχει αγωνιστεί σε Αχαϊκό, Πάτραι, Αρη Πατρών, Ατρόμητο Πατρών, Ατρόμητο Λάππα και Δόξα Χαλανδρίτσας. Σε όλες τις ομάδες, άπαντες είχαν να πουν τα καλύτερα τόσο για τον χαρακτήρα του, όσο και για την αγωνιστική παρουσία, καθώς έδινε το 100% σε κάθε προπόνηση.

Ο πρώτος προπονητής που υποδέχτηκε τον 11χρονο τότε Δημήτρη Σκόνδρα, ήταν ο Γιάννης Ψάρρας ο οποίος τον είχε παίκτη στις Ακαδημίες του Αχαϊκού.

Μάλιστα ο παλαίμαχος Γιάννης Ψάρρας ήταν ο προπονητής που βλέποντας την πρόοδο του Δημήτρη Σκόνδρα, τον προώθησε στην πρώτη ομάδα, σε ηλικία 16 ετών, τη σεζόν 15-16 με την οποία έκανε ντεμπούτο στο πρωτάθλημα της Β΄ Κατηγορίας.

Ο Δημήτρης Σκόνδρας έπαιξε στόπερ για δύο χρόνια στον Αχαϊκό και με τις πολύ καλές εμφανίσεις που έκανε, προσέλκυσε το ενδιαφέρον του Ατρόμητου Πατρών με τον οποίο αγωνίστηκε τη σεζόν 17-18. Το καλοκαίρι του 2018 αποκτήθηκε από το Πάτραι. Στους «πράσινους» έπαιξε για έξι μήνες και στη συνέχεια μετακόμισε στον Αρη Πατρών στον οποίο έπαιξε μέχρι το τέλος της σεζόν.Ακολούθως πήρε μεταγραφή για τον Ατρόμητο Λάππα στον οποίο έπαιξε για ένα χρόνο (19-20) και στη συνέχεια σταμάτησε γιατί έπρεπε να εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.

Πριν από λίγους μήνες τέλειωσε την θητεία του και το τελευταίο διάστημα είχε ξεκινήσει προπονήσεις ώστε να επιστρέψει ξανά στη δράση με ορίζοντα να βρει ομάδα το καλοκαίρι, αλλά ο «χάρος» είχε άλλα σχέδια.

Τι λένε προπονητές και παράγοντες που τον ήξεραν

Για τον ποδοσφαιριστή, αλλά και άνθρωπο Δημήτρη Σκόνδρα, μίλησαν στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» πέντε γνώριμοι του που είχαν συνεργαστεί μαζί του.

Γιάννης Ψαρράς (προπονητής Αχαϊκού): «Η πρώτη ακαδημία που ήρθε σε ηλικία 11 ετών ήταν σε εμάς, στον Αχαϊκο. Ηταν ένα πολύ καλό παιδί, ήσυχο, με μόνο στόχο να παίξει ποδόσφαιρο. Πρώτος ερχόταν στη προπόνηση και τελευταίος έφευγε. Επαιζε στόπερ, ήταν πολύ δυνατός, αγαπούσε τον αθλητισμό και ερχόταν να με συμβουλευτεί για να γίνει καλύτερος. Προέρχεται από μία εξαιρετική οικογένεια, με αρχές και επίπεδο. Λυπάμαι πραγματικά για αυτό που συνέβη, είναι πολύ λυπηρό να χάνεις το παιδί σου. Συλλυπητήρια στην οικογένεια».

Αρης Ρούσσος (πρόεδρος Αρη Πατρών): «Ηταν ένα πολύ καλό παιδί και είμαι συγκλονισμένος. Ηταν ένας αγαθός γίγαντας που αγαπούσε πολύ το ποδόσφαιρο. Είναι πραγματικά κρίμα αυτό που του συνέβη. Κουράγιο στην οικογένεια».

Αλέξης Σπηλιόπουλος (προπονητής): «Συνεργαστήκαμε στο Πάτραι, ήταν ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, χαμηλών τόνων, αλλά πολύ δυνατό παιδί και πήγαινε με πάθος σε όλες τις φάσεις. Είχε μεγάλη όρεξη για να παίξει ποδόσφαιρο και αυτό που συνέβη είναι απίστευτο. Τα λόγια είναι φτωχά. Εύχομαι δύναμη στην οικογένεια του».

Γιώργος Γράψας (αντιπρόεδρος Πάτραι): «Ο Δημήτρης ήταν ταλαντούχος παίκτης και εξαιρετικό παιδί ως χαρακτήρας. Ηταν μεγαλωμένος σε μία οικογένεια με αρχές και η οποία αυτή την δύσκολη στιγμή, έδειξε με πράξεις το μεγαλείο της και παραδίδει μαθήματα ανθρωπιάς. Κουράγιο στους δικούς του ανθρώπους».

Τάκης Παναγόπουλος (Ταμίας Ατρόμητου Λάππα): «Ηταν ένα πολύ καλό παιδί και είχε μεγάλη όρεξη για να παίξει μπάλα. Παρά την απόσταση, ερχόταν κάθε μέρα για προπονήσεις στο Λάππα και έδινε τον καλύτερο του εαυτό. Αφησε εξαιρετικές εντυπώσεις και ήταν αξιόλογος και ως αθλητής και ως άνθρωπος. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι με αυτό που συνέβη. Το δελτίο του είναι ακόμα στον Ατρόμητο Λάππα και τον περιμέναμε να επιστρέψει για προπονήσεις».

Ολα έγιναν εντελώς ξαφνικά και αναπάντεχα το περασμένο Σάββατο, ανήμερα του Αγίου Ιωάννη. Ο νεαρός εργαζόταν στο κρεοπωλείο του πατέρα του όταν ξαφνικά ένιωσε ζαλάδα και ζήτησε από τη μητέρα του να του φέρει λίγο νερό μαζί με ένα ντεπόν. Πράγματι, η μητέρα του, του το έφερε, αλλά αμέσως σωριάστηκε.

Τάχιστα ήρθε το ασθενοφόρο και διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Ρίου με εκτεταμένη εγκεφαλική αιμορραγία όπως διέγνωσαν οι γιατροί.

Γονείς, φίλοι και συγγενείς περίμεναν μήπως γίνει το θαύμα, όμως αυτό δεν ήρθε ποτέ και παρότι έγιναν υπεράνθρωπες προσπάθειες από τους γιατρούς, ο Δημήτρης «έσβησε» βυθίζοντας στη θλίψη όλο το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Θλίψη και στην περιοχή της Αγιας Βαρβάρας, η γειτονία που ήταν το δεύτερο «σπίτι» του, καθώς εκεί βρίσκεται το κρεοπωλείο της οικογένειας και περνούσε πολλές ώρες.

