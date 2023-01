Τεχνολογία - Επιστήμη

Λέσβος: Νέος σεισμός στο Μανταμάδο

Νέα σεισμική δόνηση σημειώθηκε στο Μανταμάδο της Λέσβου.

Σεισμός μεγέθους 3,6 Ρίχτερ σημειώθηκε στη Λέσβο το πρωί της Πέμπτης.

Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης ήταν στα 8χλμ βορειοδυτικά του Μανταμάδου στη Λέσβο.

Το εστιακό βάθος ήταν στα 11.8 χλμ.

