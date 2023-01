Οικονομία

Ηλεκτρονικές απάτες: Οι τράπεζες θα αποζημιώνουν τα θύματα

Το νομοσχέδιο θα προβλέπει κάποια σημαντικά μέτρα προστασίας για τους καταναλωτές

Αποζημιώσεις θα δίνονται από τις τράπεζες σε θύματα ηλεκτρονικής απάτης, σύμφωνα με νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης που θα προστατεύει του καταναλωτές.

Το σχετικό νομοσχέδιο βρίσκεται σε διαβούλευση η οποία ολοκληρώνεται κανονικά αύριο. Αυτό σημαίνει πως μέχρι το τέλος Ιανουαρίου -όπως εκτιμούν στο υπουργείο Ανάπτυξης- το νομοσχέδιο θα έχει ψηφιστεί και θα τεθεί σε εφαρμογή από το Φεβρουάριο.

Το νομοσχέδιο θα προβλέπει κάποιες σημαντικές «ασπίδες» προστασίας για τους καταναλωτές.

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, σε περίπωση κλοπής ή απώλειας τραπεζικής κάρτας θα υπάρχει αποζημίωση για ζημιά άνω των 50 ευρώ. Παραδείγματος χάριν, αν κάποιος χάσει την κάρτα του και αυτός που θα την έχει κάνει αγορές 200 ευρώ, η τράπεζα θα αποζημιώσει 150 ευρώ εκείνον που την έχει απωλέσει. Υπό την προϋπόθεση, φυσικά, να έχει γίνει δήλωση απώλειας.

Παράλληλα, για υποκλοπή κωδικών του e-banking γνωστή ως «Phishing», η νέα νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών θα προβλέπει πλήρη αποζημίωση για ζημιά άνω των 1.000 ευρώ από την τράπεζα. Με άλλα λόγια, μέχρι τα 1.000 ευρώ είναι υπεύθυνος ο κάτοχος του e-banking. Αν όμως γίνει ένα έμβασμα, μια μεταφορά χρηματική πάνω από 1.000 ευρώ, τη διαφορά την καλύπτει η τράπεζα. Οφείλει δηλαδή η τράπεζα να είναι προσεκτική αν δει έμβασμα πάνω από 1.000 ευρώ σε έναν πελάτη ο οποίος δεν συνηθίζει να κάνει τέτοιες κινήσεις.

Τέλος, αυστηροποιούνται οι διαδικασίες για τη λειτουργία των ηλεκτρονικών καταστημάτων. Θα πρέπει στην ιστοσελίδα τους να αναγράφουν τον ΑΦΜ, τον αριθμό Εμπορικού Μητρώου αλλά και τον αριθμό άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Εάν κάτι από αυτά λείπει, θα τους επιβάλλεται πρόστιμο από 5.000 μέχρι και 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Το πρόστιμο μπορεί να φτάσει τα 3 εκατομμύρια ευρώ αν το εν λόγω ηλεκτρονικό κατάστημα είναι υπότροπο, ενώ θα μπορεί να κατέβει και η ιστοσελίδα.

