ΣΤΑΣΥ: 5G ίντερνετ σε σταθμούς και συρμούς το μετρό

Πότε αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το σύστημα. Οι δυνατότητες για τους επιβάτες.

Ξεκινά το έργο τοποθέτησης εξοπλισμού για την παροχή σήματος κινητής τηλεφωνίας έως και 5ης γενιάς (5G) τόσο στους σταθμούς όσο και στις σήραγγες του Μετρό.

Πρόκειται για ένα έργο που στην πρώτη του φάση -έως και τον Μάρτιο του 2023- σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, θα είναι πιλοτικό με στόχο την εξεύρεση της βέλτιστης τεχνικής λύσης, η οποία στη συνέχεια θα εφαρμοστεί στο σύνολο του δικτύου.

Πιο συγκεκριμένα, κατά την πιλοτική φάση του έργου, προβλέπεται η εγκατάσταση διαφορετικών συστημάτων κεραιών στον σταθμό του Αλίμου και στις δύο σήραγγες Αγ. Δημήτριος-Ηλιούπολη και Ηλιούπολη-'Αλιμος. Τα συστήματα αυτά θα λειτουργήσουν παράλληλα και ταυτόχρονα, καθιστώντας δυνατή την πραγματοποίηση μετρήσεων και τη συγκέντρωση δεδομένων, από τα συμπεράσματα των οποίων θα προκύψει η οριστική τεχνική λύση. Στην επόμενη φάση του έργου, η τεχνική λύση που θα έχει προκριθεί από το πιλοτικό στάδιο, θα εφαρμοστεί -μέσα σε περίπου ένα τρίμηνο- στους πέντε σταθμούς και στις τέσσερις σήραγγες του τμήματος του δικτύου Αγ. Δημήτριος-Ελληνικό, ενώ σταδιακά θα προχωρήσει και η κάλυψη του συνόλου των σταθμών και των σηράγγων του δικτύου του μετρό με σήμα κινητής τηλεφωνίας.

Με αφορμή την έναρξη του έργου, ο διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΑΣΥ Αθανάσιος Κοτταράς, σημείωσε: «Η συνεχής και απρόσκοπτη πρόσβαση σε υπηρεσίες επικοινωνίας αποτελεί αδήριτη ανάγκη στις σύγχρονες κοινωνίες. Αφουγκραζόμενη τις ανάγκες του επιβατικού κοινού, η ΣΤΑΣΥ ξεκινά τις εργασίες για την κάλυψη του δικτύου του Μετρό με σήμα κινητής τηλεφωνίας, ώστε οι επιβάτες να μπορούν σύντομα να επικοινωνούν αδιάκοπα κατά τη διάρκεια των μετακινήσεών τους. Πρόκειται για ένα έργο που αποδεικνύει τη δέσμευση, τόσο της ΣΤΑΣΥ, όσο και του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την κοινωνία μέσω της αναβάθμισης των υποδομών και των υπηρεσιών προς τους επιβάτες, αλλά και ένα έργο που θα ενισχύσει τα έσοδα της εταιρείας».

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο συμφωνίας που σύνηψε η ΣΤΑΣΥ με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας Cosmote και Vantage Towers.

