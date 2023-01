Κόσμος

Φονική κακοκαιρία στις ΗΠΑ με ανεμοστρόβιλους και καταιγίδες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καταιγίδες και ανεμοστρόβιλοι "σαρώνουν" τον αμερικανικό νότο, αφήνοντας πίσω τους νεκρούς και μεγάλες καταστροφές.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Πέμπτη όταν ανεμοστρόβιλος χτύπησε κεντρικό τομέα της αμερικανικής πολιτείας Αλαμπάμα, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας, επιβεβαιώνοντας δημοσιογραφικές πληροφορίες.

Το καταστροφικό φαινόμενο συνέχισε την ξέφρενη πορεία του στη γειτονική πολιτεία Τζόρτζια, όπου η αμερικανική εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS) διατηρεί σε ισχύ έκτακτα προειδοποιητικά δελτία.

Και τα έξι θύματα βρέθηκαν στην κομητεία Οτόγκα, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο υποδιευθυντής των κομητειακών υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων Γκάρι Γουίβερ.



Κηρύχθηκε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης σε αυτή και άλλες πέντε κομητείες από την κυβερνήτρια της πολιτείας, την Κέι Άιβι, η οποία τόνισε μέσω Twitter χθες το απόγευμα (τοπική ώρα) ότι αρκετές περιοχές στην Αλαμπάμα πλήττονται από «αυτό το ακραίο μετεωρολογικό σύστημα».

Η πόλη Σέλμα, στην κομητεία Ντάλας, όπου επίσης επιβλήθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, υπέστη «μεγάλες ζημιές», σύμφωνα με τις υπηρεσίες του δημάρχου της, του Τζέιμς Πέρκινς, που κάλεσαν τους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και να μείνουν μακριά από κομμένες γραμμές του δικτύου διανομής ηλεκτρικού ρεύματος.

«Ομάδες εργαζομένων του δήμου θα σταλούν το συντομότερο δυνατό» να απομακρύνουν συντρίμμια και να επισκευάσουν το δίκτυο, πρόσθεσε ο δήμος μέσω Facebook.

Ανεμοστρόβιλοι, μετεωρολογικό φαινόμενο εντυπωσιακό όσο και δύσκολο να προβλεφθεί, πλήττουν συχνά τις ΗΠΑ, ιδίως το κεντρικό και το νότιο τμήμα της χώρας.

Στην Αλαμπάμα στα τέλη Νοεμβρίου είχαν χτυπήσει 36 ανεμοστρόβιλοι στοιχίζοντας τη ζωή σε δύο ανθρώπους μέσα στη νύχτα.

Ανεμοστρόβιλοι και καταιγίδες με σφοδρές βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους προκάλεσαν ζημιές σε σπίτια κι άφησαν χιλιάδες ανθρώπους χωρίς ηλεκτροδότηση σε τρεις πολιτείες (Τζόρτζια, Μισισιπής, Αλαμπάμα), σύμφωνα με ρεπορτάζ που δημοσίευσε νωρίτερα χθες στην ηλεκτρονική της έκδοση η εφημερίδα New York Times.

Πάνω από 250 πτήσεις ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν σε δύο διεθνή αεροδρόμια, το Χάρτσφιλντ-Τζάκσον (Ατλάντα) και στο Ντάγκλας (Σάρλοτ).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες την Παρασκευή

Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ: Πέθανε το μοναχοπαίδι του Έλβις Πρίσλεϊ

ΗΠΑ: Νεόνυμφος αποκεφάλισε την σύζυγό του