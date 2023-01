Οικονομία

“Elevate Greece”: Ξεκίνησε η επίσημη λειτουργία της

Η παρθενική συνεδρίαση του ΔΣ της ΑΕ που στόχο έχει την ανάπτυξη και την υποβοήθηση νεοφυών επιχειρήσεων.

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη η εναρκτήρια συνεδρίαση του 1ου Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων», το οποίο σηματοδοτεί την έναρξη λειτουργίας της Elevate Greece Α.Ε. όπως είχε ανακοινώσει ο αρμόδιος Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος Δήμας.

Στη πρώτη συνεδρίαση συζητήθηκαν θέματα εκπροσώπησης, προσωρινής έδρας και λειτουργίας της νέας εταιρείας. Στη συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστου Δήμα, συμμετείχαν:

Ο Πρόεδρος του ΔΣ, Καθηγητής κ. Αθανάσιος Κυριαζής :

: Η Αντιπρόεδρος του ΔΣ, κα Θωμαΐς Ευτυχίδου

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΣ, κ. Μιχάλης Δρίτσας

Η Εντεταλμένη Σύμβουλος του ΔΣ, κα Έλλη Διακαναστάση

Το Μέλος του ΔΣ, κ. Ελπιδοροφόρος Παπανικολόπουλος

Η αναβάθμιση της πλατφόρμας Elevate Greece και η μετεξέλιξή της σε εταιρεία του δημοσίου προορίζεται να οργανώσει ακόμα περισσότερο το οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων. Εξελίσσεται δηλαδή σε μια μόνιμη, σύγχρονη και ευέλικτη δομή, μέσω της δημιουργίας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων» και τον διακριτικό τίτλο Elevate Greece. Σκοπός της, εκτός από τη διαχείριση και λειτουργία του Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων, είναι η ακόμα μεγαλύτερη δικτύωση των νεοφυών επιχειρήσεων με την επιχειρηματική κοινότητα και την ελληνική βιομηχανία, η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων αυτών, η παρακολούθηση της πορείας τους στη βάση κρίσιμων δεικτών, η δημιουργία βάσης δεδομένων για την εύρεση εξειδικευμένων θέσεων εργασίας σε νεοφυείς επιχειρήσεις.

Το Elevate Greece αποτελεί ήδη πόλο έλξης για επενδυτές, angels investors, venture capital funds και επιχειρήσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στόχος της μετεξέλιξης είναι η αποτελεσματική διασύνδεση και η ενδυνάμωση των ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων. Παράλληλα στόχος είναι ο συντονισμός των μερών του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας, η σύνδεση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας με την παραγόμενη έρευνα και η βελτίωση των εθνικών επιδόσεων στους διεθνείς δείκτες καινοτομίας μέσα από την καταγραφή, παρακολούθηση, προβολή, κινητοποίηση, η δικτύωση με την επιχειρηματική κοινότητα και την ελληνική βιομηχανία.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Χρίστος Δήμας δήλωσε «Σήμερα, το Elevate Greece μτεξελίσσεται και από πλατφόρμα, μετατρέπεται σε επιχείρηση του δημοσίου. Ένα απαραίτητο βήμα ώστε η Πολιτεία να παρέχει ακόμα περισσότερα κίνητρα και ευκαιρίες σε Έλληνες επιστήμονες και ταλαντούχους επιχειρηματίες του οικοσυστήματος καινοτομίας ώστε να μπορούν να είναι διεθνώς ανταγωνιστικοί από την Ελλάδα. Καλή επιτυχία και καλή αρχή στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο.»

