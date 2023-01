Αθλητικά

Μέσι – Ρονάλντο: “Φιλική” μονομαχία στη Σαουδική Αραβία

Φιλικός αγώνας της Παρί Σεν Ζερμέν με μικτή ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, έχει γίνει ήδη sold out.

Η παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα, αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, την «μονομαχία» του Λιονέλ Μέσι με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Οι δύο καλύτεροι ποδοσφαιριστές της σύγχρονης εποχής, θα βρεθούν αντιμέτωποι στην 19 Ιανουαρίου, στον φιλικό αγώνα της Παρί Σεν Ζερμέν με την «μεικτή» από την Αλ Νασρ του CR7 και την Αλ Χιλάλ.

Η αναμέτρηση, θα διεξαχθεί στο στάδιο «King Fahd» του Ριάντ, με χωρητικότητα 68.000 θεατές και όπως είναι φυσικό δεν υπάρχει εισιτήριο ούτε για... δείγμα. Σύμφωνα μάλιστα με το ESPN, το ενδιαφέρον για ένα «μαγικό χαρτάκι», ήταν πρωτοφανές, δεδομένου ότι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την αγορά εισιτηρίων, «βρέθηκαν» ταυτόχρονα, σχεδόν δύο εκατομμύρια άτομα!

Κάτι που χαρακτηρίζεται απολύτως λογικό, καθώς δεν αποκλείεται, ο αγώνας της 19ης Ιανουαρίου, να είναι ο τελευταίος στην ποδοσφαιρική Ιστορία, που θα βρεθούν αντιμέτωποι, ο Λιονέλ Μέσι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

