Μητσοτάκης από Θράκη: Αυτά που υποσχεθήκαμε, τα κάναμε

Το μήνυμα του Πρωθυπουργού από τη Θράκη, όπου περιοδεύει και η ανάμνησή του από την περιοχή.

"Ήρθα να παρουσιάσω το αναπτυξιακό μου όραμα για τη Θράκη σταυροδρόμι των πολιτισμών, μία Θράκη δυναμική, αναπτυσσόμενη, που δημιουργεί νέες δουλειές και ευκαιρίες προκοπής για σας, τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας", είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος σε πολίτες της Ξάνθης που συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία της πόλης για να τον υποδεχτούν.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε τη χαρά του που ξεκινά την περιοδεία στη Θράκη από την Ξάνθη, μία πόλη, που όπως είπε, την αγαπάει ιδιαίτερα και θυμήθηκε ότι το 2002 την επισκέφθηκε μαζί με τον πατέρα του Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, για τον οποίο σημείωσε ότι ήταν "ένας πολιτικός που έχει ταυτίσει τη διαδρομή του με την Θράκη".

Αναφερόμενος στην πορεία προς τις βουλευτικές εκλογές ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι αισθάνεται ικανοποιημένος, διότι "παρά τις πολύ μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε ως χώρα μπορώ να σας κοιτάξω στα μάτια και να σας πω ότι αυτά τα οποία υποσχεθήκαμε τα κάναμε".

Ο κ. Μητσοτάκης ευχήθηκε καλή χρονιά στους συγκεντρωμένους και νέα νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές.

Προηγουμένως περπάτησε στο κέντρο της Ξάνθης, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Μακεδονίας και Θράκης Σταύρο Καλαφάτη τον περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστο Μέτιο, τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Παύλο Μαρινάκη και τον τοπικό βουλευτή Σπύρο Τσιλιγγίρη.

Μπήκε σε καταστήματα και συνομίλησε με καταστηματάρχες και καταναλωτές.

Πριν φτάσει στην πλατεία τον υποδέχτηκαν ο αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης Κωνσταντίνος Κουρτίδης και ο δήμαρχος Μανώλης Τσέπελης.

Αμέσως μετά αναχώρησε για την Κομοτηνή, όπου σε σύσκεψη με τους εκπροσώπους τοπικών φορέων θα παρουσιάσει το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Κυβέρνησης για τη Θράκη.

Ολόκληρη η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στην Ξάνθη

Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ γι’ αυτή τη θερμή υποδοχή. Να έχουμε μία καλή χρονιά, με υγεία, ευτυχία σε εσάς, στις οικογένειές σας, προκοπή για την πατρίδα μας πάνω απ’ όλα και μια μεγάλη νίκη για την παράταξή μας, τη Νέα Δημοκρατία.

Δεν θέλω να σας πω πολλά σήμερα. Θέλω να επαναλάβω για μία ακόμα φορά πόσο χαρούμενος είμαι που ξεκινώ αυτή την περιοδεία μου στη Θράκη εδώ, από την Ξάνθη, μια πόλη την οποία αγαπώ ιδιαίτερα, μια πόλη την οποία θυμάμαι ότι επισκέφθηκα το 2002 μαζί με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, σε μία από τις τελευταίες παρουσίες του ως ενεργός πολιτικός, ένας πολιτικός ο οποίος έχει ταυτίσει τη διαδρομή του με τη Θράκη.

Κι εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να βρεθώ σήμερα μαζί σας, θα έχουμε την ευκαιρία το απόγευμα να μιλήσω από την Κομοτηνή για το αναπτυξιακό μου όραμα για τη Θράκη, το σταυροδρόμι των πολιτισμών: μία Θράκη δυναμική, αναπτυσσόμενη, που δημιουργεί νέες δουλειές και ευκαιρίες προκοπής για εσάς, για τα παιδιά σας και για τα εγγόνια σας.

Κλείσαμε 3,5 χρόνια, φίλες και φίλοι, στη διακυβέρνηση του τόπου και μπαίνουμε σιγά-σιγά σε μία εκλογική χρονιά. Και αισθάνομαι ικανοποιημένος ότι παρά τις πολύ μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε ως χώρα μπορώ να σας κοιτάξω στα μάτια και σας πω ότι αυτά τα οποία υποσχεθήκαμε τα κάναμε.

Σας είπαμε ότι θα μειώσουμε τους φόρους και τους μειώσαμε. Σας είπαμε ότι θα δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας και τις δημιουργήσαμε. Σας είπαμε ότι θα μετατρέψουμε την Ελλάδα σε ένα μεγάλο εργοτάξιο με μικρά, μεσαία και μεγάλα έργα και το κάνουμε.

Αλλά κυρίως σας είπαμε ότι θα έχουμε μία μεγάλη και ισχυρή πατρίδα, η οποία θα προστατεύει τα σύνορά της και θα κοιτάει με αυτοπεποίθηση το μέλλον και το κάναμε. Η Ελλάδα σήμερα είναι πολύ πιο ισχυρή από ό,τι ήταν το 2019 και εσείς εδώ, στη Θράκη, γνωρίζετε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο πόσες μεγάλες προκλήσεις κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε.

Με αυτή την ίδια ενέργεια και με αυτήν την ίδια προσήλωση στον τελικό στόχο θα συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, θα εργαστούμε μέχρι και την τελευταία μέρα για να βελτιώνουμε και να κάνουμε τη δική σας ζωή καλύτερη.

Θα στηρίζουμε την κοινωνία, τους ασθενέστερους συμπολίτες μας, το μέρισμα της ανάπτυξης επιστρέφει στην κοινωνία. Αυξάνουμε για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια συντάξεις, θα το δείτε στα τέλη του μήνα. Η προσωπική διαφορά και αυτή διορθώνεται. Στηρίζουμε τα νοικοκυριά με το «Market Pass» το οποίο θα έρθει και θα τεθεί σε λειτουργία τον Φεβρουάριο που μας έρχεται. Και θα υπάρχει νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου.

Αυτά είναι μόνο μερικά τεκμήρια μιας κυβέρνησης η οποία είναι προσηλωμένη στο στόχο και ο στόχος δεν είναι άλλος από το να βελτιώσουμε τη δική σας ζωή και να την κάνουμε κάθε μέρα καλύτερη.

Θέλω και πάλι να σας ευχαριστήσω γι’ αυτή την παρουσία σας σήμερα εδώ στην Ξάνθη. Είχα την ευκαιρία να περπατήσω λίγο στην αγορά, να σας σφίξω το χέρι, να σας ζητήσω μια μεγάλη συστράτευση στην εκλογική μάχη που θα δώσουμε.

Πετύχαμε πολλά, μπορούμε περισσότερα, με τη δική σας δύναμη, με τη δική σας στήριξη. Να είστε καλά και σας περιμένω και σήμερα το απόγευμα για όποιον θέλει στην Κομοτηνή, να ακούσετε σε λεπτομέρεια το αναπτυξιακό μας σχέδιο για ολόκληρη τη Θράκη.

Να είστε καλά, καλή δύναμη σε όλες και σε όλους και καλή χρονιά εύχομαι.





