Δίκη Χρυσής Αυγής - Φύσσας: “Δέχομαι απειλές”, λέει αυτόπτης μάρτυρας (εικόνες)

Η κατάθεση της αυτόπτη μάρτυρα στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Η πρώτη δικάσιμος του 2023 στη δίκη της Χρυσής Αυγής, που εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό, ξεκίνησε με την κατάθεση της μάρτυρας κατηγορίας Δήμητρας Ζώρζου, η οποία ήταν μπροστά το μοιραίο βράδυ της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα από τον Γιώργο Ρουπακιά.

Η συνεδρίαση άρχισε στις 9 το πρωί.

Σύμφωνα με την μάρτυρα, δεν γνώριζε τον Παύλο Φύσσα και βρισκόταν τυχαίο εκείνο το βράδυ, μαζί με μία φίλη της, στον δρόμο όπου το δολοφονικό τάγμα εφόδου της νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης επιτέθηκε στον αντιφασίστα ράπερ και την παρέα του.

Η Δήμητρα Ζώρζου κατέθεσε ότι καθόταν σε παρακείμενο παγκάκι όταν είδε μία ομάδα να επιτίθεται κατά της παρέας του Παύλου Φύσσα και να τους βαράει με ρόπαλα, ενώ εκείνη τη στιγμή δεν γνώριζε ότι επρόκειτο για τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής.

Συμπλήρωσε επίσης ότι είδε ένα αυτοκίνητό να κινείται αντίθετα επί της οδού Παναγή Τσαλδάρη (πλέον Παύλου Φύσσα), και λίγο αργότερα εντόπισε τον Ρουπακιά να κατεβαίνει από το αυτοκίνητο και να κινείται προς τον Παύλο Φύσσα, αγκαλιάζοντάς τον, με το θύμα να φωνάζει «με μαχαίρωσε», όπως είπε η ίδια.

> Ο Παύλος αρχίζει και καταρρέει, έρχεται η κοπέλα του και τον ακουμπάει στη βιτρίνα. Εμείς εκεί με την Εύη προσπαθούμε να καλέσουμε ασθενοφόρο, δεν βρίσκουμε τίποτα, ήρθε 40 λεπτά μετά από τη Μαγούλα. Όταν πήρανε τον Παύλο και βάλανε την ταινία εκεί, >#GDtrial — GoldenDawnWatch (@GoldenDawnWatch) January 13, 2023

Η νεαρή κοπέλα κατήγγειλε στην έδρα του δικαστηρίου ότι από τότε που βρήκε το θάρρος να καταθέσει στο τοπικό αστυνομικό τμήμα για τη δολοφονία του Παύλου έχει δεχθεί πολλαπλούς εκφοβισμούς και δεκάδες απειλές κατά της ζωής της.

> Έχω δεχτεί και στο facebook απειλητικά μηνύματα «θα σε βρούμε, θα σε σκοτώσουμε, μιλάς εσύ για τη ΧΑ...».

Πρ: Α για τη ΧΑ κατευθείαν.

Ζώρ: Ναι και είδα ότι στο site της ΧΑ είχαν αναρτήσει κανόνικά το προφίλ και τα στοιχεία μου.#GDtrial

