Κόσμος

Γαλλία: κοριτσάκι βρέθηκε νεκρό σε πλυντήριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το κοριτσάκι, βρήκε τραγικό θάνατο μέσα στο πλυντήριο ρούχων.

Σοκαρισμένη είναι ολόκληρη η Γαλλία, μετά την είδηση ότι ένα κοριτσάκι μόλις τριών, βρέθηκε νεκρό μέσα σε πλυντήριο ρούχων. Για τον θάνατο της 3χρονης η Εισαγγελία του Παρισιού ξεκίνησε σχετική έρευνα.

Ανησυχία προκάλεσε η απουσία του νηπίου στους παππούδες της, με την οικογένεια στη συνέχεια να αναζητά το παιδί σε όλο το διαμέρισμα και στη συνέχεια βγήκαν στους δρόμους.

Την τραγική ανακάλυψη έκανε ο πατέρας που βρήκε το κοριτσάκι στο πλυντήριο το οποίο ήταν απενεργοποιημένο εκείνη τη στιγμή.

Οι διασώστες απεγκλώβισαν το κοριτσάκι που και όλα δείχνουν ότι μπήκε κατά λάθος στο πλυντήριο. «Εκ πρώτης όψεως, το παιδί δεν έφερε σημάδια από χτυπήματα», είπε αστυνομική πηγή στο BFMTV και τόνισε ότι δεν υπήρχαν ίχνη ξυλοδαρμού.

Η αυτοψία θα αποκαλύψει πολλά περισσότερα» αναφέρει μια πηγή.

Οπως ανέφερε ο πατέρας του κοριτσιού η πόρτα του πλυντηρίου ήταν κλειστή την ώρα που βρήκαν το κοριτσάκι.

Ειδήσεις σήμερα:

“Έξαλλοι” οι Τούρκοι: Κρέμασαν ομοίωμα του Ερντογάν στο δημαρχείο της Στοκχόλμης (βίντεο)

Καιρός - Θερμοκρασία: Πού έφτασε στους -6 βαθμούς ο υδράργυρος

Δίκη Χρυσής Αυγής: φραστική επίθεση Λαγού στη Μάγδα Φύσσα