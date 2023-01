Αθλητικά

Ποδοσφαιριστής μετέφερε 100 κιλά κοκαΐνης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πάνω στον επαγγελματία ποδοσφαιριστή και στην σύντροφο του, βρήκαν οι Αρχές την μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης.

Με 100 κιλά κοκαΐνης στην κατοχή του συνελήφθη από τις γαλλικές Αρχές ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν και την σύντροφο του.

Σύμφωνα με την «Le Parisien», ο Ζαν - Μανουέλ Νεντρά και η σύντροφός του συνελήφθησαν στην προσπάθειά τους να περάσουν από έλεγχο.

Ο 29χρονος άσος παρουσιάστηκε στον δικαστή, ο οποίος έκρινε ότι η σύντροφός του μπορεί να μείνει ελεύθερη, όπως και έγινε.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιώσεις - Καπραβέλος: Παράταση στις διακοπές για να μην ανοίξουν τα σχολεία

Αγρίνιο: Πέθανε ξαφνικά ο Γιώργος Νικολόπουλος που είχε βιώσει δύο τραγωδίες

Χιλή: Διάσωση σκύλου που παγιδεύτηκε σε ποταμό (βίντεο)