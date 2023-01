Οικονομία

Κικίλιας: νέες πτήσεις για Θεσσαλονίκη και Μακεδονία

Ο Υπουργός Τουρισμού, έκανε λόγο για μια εξερετική χρονιά για τον τουρισμό, το 2022.

«Η χρονιά πάει για ρεκόρ αφίξεων και εσόδων άνω των 18 δισ. ευρώ και όπως φαίνεται ήδη η Κ. Μακεδονία εξελίσσεται καλύτερα από κάθε άλλη χρονιά», τόνισε ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στο 6ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλονίκης, που διοργάνωσε το Ελληνικό Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης, για τις δυνατότητες που έχει η Μακεδονία για περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη, αλλά και στις πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Ο κ. Κικίλιας σημείωσε ότι η εξαιρετική σεζόν του 2022 έχει δώσει ισχυρή ώθηση στη φετινή τουριστική περίοδο, ενώ ταυτόχρονα έχουν δρομολογηθεί σημαντικά έργα ανάπτυξης τόσο από την κυβέρνηση όσο και από διεθνείς κολοσσούς που έρχονται και επενδύουν στη χώρα μας.

Πρόσθεσε, δε, πως «αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία RRF, ΠΔΕ, ΕΣΠΑ, προχωράμε σε σημαντικά έργα υποδομών- λιμάνια, μαρίνες, λιμενοβραχίονες- ανάδειξης των θεματικών μας προϊόντων -χιονοδρομικά κέντρα, ορεινά καταφύγια, ορειβατικά μονοπάτια, οινοτουρισμό, γαστρονομία- αλλά και σε έργα βιωσιμότητας -διαχείριση στερεών αποβλήτων και υδάτινων πόρων, ηλεκτροκίνηση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας- καθώς η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη αποτελεί πρόσημο για το 2023», ενώ επισήμανε ότι ταυτόχρονα συνεχίζονται οι καμπάνιες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, με στόχο την ανάδειξη της Ελλάδας ως ιδανικού προορισμού για 12μηνο τουρισμό.

Ο υπουργός Τουρισμού ανέφερε ακόμη ότι κατά τις επισκέψεις του σε περιοχές της Μακεδονίας έχει διαπιστώσει ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες για περαιτέρω τουριστική αναβάθμιση και έχει παρακινήσει δήμους, περιφέρειες, λιμενικά ταμεία και ιδιώτες να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, συμμετέχοντας σε αυτά τα προγράμματα, καθώς όλες αυτές οι επενδύσεις θα δώσουν προστιθέμενη αξία και σημαντική ώθηση στο τουριστικό προϊόν της περιοχής.

Ο κ. Κικίλιας, αναφερόμενος στην τουριστική ανάπτυξης της Μακεδονίας, εξήγησε πως θα πραγματοποιήσει ταξίδια εξοικείωσης για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος σε χώρες, όπως η Σαουδική Αραβία, με στόχο το 2023 να πραγματοποιηθούν για πρώτη φορά πτήσεις από τις χώρες αυτές. Επιπρόσθετα διευκρίνισε πως συνεχίζεται η προσπάθεια σε συνεργασία με την Περιφέρεια και το αεροδρόμιο «Μακεδονία», για απευθείας πτήσεις από τις ΗΠΑ που θα φέρουν στην πόλη και στην ευρύτερη περιοχή high spenders ταξιδιώτες, οι οποίοι θα ενισχύσουν σημαντικά τις τοπικές οικονομίες.

Παράλληλα, όπως σημείωσε, αυξάνεται η διασυνδεσιμότητα με επιπλέον πτήσεις, φέρνοντας ως ενδεικτικό παράδειγμα την αύξηση στις πτήσεις Καβάλα - Αθήνα, που ανακοινώθηκε αυτή την εβδομάδα, ενώ και η κρουαζιέρα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης το 2022 ήταν 10 φορές πάνω σε σύγκριση με το 2019, με σημαντική αύξηση του homeporting.

Όπως ανάφερε ο κ. Κικίλιας, το 2023 οι επιδόσεις αναμένεται να είναι ακόμα υψηλότερες, ενώ η προβολή της Θεσσαλονίκης ως ιδανικός προορισμός για city break έφερε απτά αποτελέσματα. Μάλιστα, σημείωσε πως η καμπάνια θα συνεχιστεί και φέτος για την περαιτέρω προώθηση του αστικού τουρισμού.

Η βουλευτής Θεσσαλονίκης, τομεάρχης τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου επισήμανε, από την πλευρά της, πως «είναι μία κρίσιμη ώρα, αλλά είναι αυτή η κατάλληλη ώρα να ανασχεδιάσουμε το τουριστικό προϊόν της Μακεδονίας και να ενδυναμώσουμε το brand Μακεδονία».

«Τόσο τα οφέλη της Συμφωνίας των Πρεσπών, όσο και οι προσπάθειες των τοπικών παραγόντων, έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη του τουρισμού στη Μακεδονία και σε αναβάθμιση των δυνατοτήτων της περιοχής», τόνισε και πρόσθεσε: «Αυτό που λείπει είναι ένα εθνικό σχέδιο, είναι η υποστήριξη των περιφερειακών τοπικών σχεδίων, χρειάζεται δηλαδή να ενδυναμώσουμε το brand, δίνοντας όλες εκείνες τις αναπτυξιακές δυνατότητες που χρειάζεται η περιοχή: υποδομές, στήριξη μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, στήριξη των εργαζομένων, αλλά και ανάδειξη εναλλακτικών νέων μορφών τουρισμού».

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ) και πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής Γρηγόρης Τάσιος υπογράμμισε πως «τώρα πρέπει να γίνουμε "σπρίντερς"», εξηγώντας πως χρειάζεται «να αναπτύξουμε ταχύτητες για να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος και τον χαμένο χρόνο» κι επισημαίνοντας πως σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ, ο γενικός δείκτης ικανοποίησης της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης έναντι των ανταγωνιστικών πόλεων για τον Νοέμβριο του 2022 είναι εξαιρετικά ικανοποιητικός. Η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα υπερτερούν έναντι όλων των προορισμών [Αθήνα (85,7%), Θεσσαλονίκη (83,9%), Βαρκελώνη (83,2%), Μπολόνια (81,1%) και Ρώμη (81,0%), ενώ στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται, η Κωνσταντινούπολη (80,5%) η Μασσαλία (78,4%) και η Σμύρνη (76,7%)], τόνισε.

«Δεν ξέρω αν είναι brand Μακεδονία, αλλά σίγουρα είναι διαμάντι Θεσσαλονίκη. Τουλάχιστον αυτά είναι τα λεγόμενα των ανθρώπων που μας έκαναν και ποδαρικό, αν κρίνουμε από την Ισπανίδα δημοσιογράφο που μόλις χθες τη φιλοξενούσαμε και είπε: "Αυτή η Θεσσαλονίκη είναι άλλο πράγμα!". Το άλλο πράγμα θα πρέπει να γίνει πιο γνωστό σε περισσότερους και γι' αυτό είμαστε κι εμείς εδώ», ανέφερε, στη δική της τοποθέτηση, η αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Βούλα Πατουλίδου.

«Δεν είναι πλέον σχήμα λόγου να λέμε ότι ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας μας», είπε ο δήμαρχος Θερμαϊκού Γεώργιος Τσαμασλής, τονίζοντας: «Είναι μια πραγματικότητα, στην οποία επενδύουμε με υποδομές τέτοιες, που να είναι ελκυστικές. Εκτός από αυτό, το προσωπικό που απασχολείται στον τουρισμό είναι εξειδικευμένο και έχουμε γίνει ένας τουριστικός προορισμός πολύ ελκυστικός διότι πέρα από τον αστικό τουρισμό, διαθέτουμε και παραλίες στην Κεντρική Μακεδονία και εγώ θα πω για τον δήμο Θερμαϊκού με 52 χιλ. ακτές, οι οποίες έχουν και την πολυτέλεια να είναι πολύ καθαρές, να είναι πολύ κοντά στην πόλη».

