Δένδιας: Η βόλτα στο τροπικό δάσος του εθνικού δρυμού της Γκαμπόν (βίντεο)

Μοναδική εμπειρία: Στο τροπικό δάσος του εθνικού δρυμού της Gabon, έγραψε ο ΥΠΕΞ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μια ξεχωριστή εμπειρία είχε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στη Γκαμπόν. Συνοδευόμενος από τους υπουργούς Εξωτερικών και Περιβάλλοντος της Γκαμπόν, είχε την ευκαιρία να επισκεφτεί το τροπικό δάσος του εθνικού δρυμού της χώρας. «Μοναδική εμπειρία: Στο τροπικό δάσος του εθνικού δρυμού της Gabon, με τον υπουργό Περιβάλλοντος Λι Γουάτ και τον υπουργό Εξωτερικών της χώρας, Μισέλ Μουσά - Ανταμό» έγραψε ο Ν. Δένδιας σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μάλιστα, κατά τις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον ομόλογό του της Γκαμπόν, ο υπουργός Εξωτερικών επισήμανε τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλει η χώρα αυτή της Δυτικής Αφρικής για την προστασία των δασών και την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, όπως και τη μακροχρόνια δέσμευσή της για τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος.

«Οι πολιτικές της Γκαμπόν για την προστασία των δασών, την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης και η μακροχρόνια δέσμευσή της για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος είναι πραγματικά αξιέπαινες και αποτελούν παράδειγμα. Πιστεύω ειλικρινά ότι αυτές οι πολιτικές της Γκαμπόν μπορούν να επιτύχουν με λύσεις σε σειρά προβλημάτων που προκύπτουν κατά την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Πιστεύω ειλικρινά ότι και άλλες χώρες, όχι μόνο στην Αφρική, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, μπορούν να ακολουθήσουν και να συμβάλλουν στη διεθνή προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ένα φαινόμενο που δεν έχει σύνορα, μια παγκόσμια πρόκληση που, εάν δεν αντιμετωπιστεί, θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τον πλανήτη. Η επίσκεψή μου εδώ υπήρξε διαφωτιστική και από αυτή την άποψη. Ενημερώθηκα δε, λεπτομερώς από τον υπουργό Περιβάλλοντος της Γκαμπόν, για τις περιβαλλοντικές προκλήσεις από την αφρικανική οπτική γωνία. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι μπορούμε να επιτύχουμε περισσότερα από κοινού για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» δήλωσε σχετικά.

Με τη σημερινή του επίσκεψη στην Γκαμπόν, ο Νίκος Δένδιας ολοκλήρωσε την τριήμερη περιοδεία του στη Δυτική Αφρική, η οποία ξεκίνησε την Τετάρτη από την Ακτή του Ελεφαντοστού και συνεχίστηκε την Πέμπτη στη Γκάνα.

