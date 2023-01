Κοινωνία

Αττική: Πώς δρούσε η σπείρα που έκλεβε αυτοκίνητα (εικόνες)

Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, χθες το απόγευμα στην περιοχή του Κορυδαλλού, 42χρονος μέλος εγκληματικής οργάνωσης, για διακεκριμένες κλοπές οχημάτων κατά συναυτουργία, κατά συρροή, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια. Τη σύλληψη πραγματοποίησαν αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας της διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής. Παράλληλα ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται και άλλα δύο μέλη της οργάνωσης, ένας 30χρονος αλλοδαπός και ένας 40χρονος ημεδαπός.

Ο 42χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς να περιεργάζεται αυτοκίνητο στην περιοχή του Κορυδαλλού. Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στην έδρα της υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας όπου και συνελήφθη.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο διερεύνησης περιπτώσεων κλοπών οχημάτων από διάφορες περιοχές της Αττικής, συστήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών για την ταυτοποίηση των μελών της οργάνωσης και για να βάλουν ένα τέλος στην εγκληματική της δράση. Όπως προέκυψε από την έρευνα, η εγκληματική οργάνωση ξεκίνησε τη δραστηριότητά της τουλάχιστον προ διετίας.

Συγκεκριμένα, τα μέλη της με τη χρήση ειδικού υλικοτεχνικού εξοπλισμού, όπως διαγνωστικά που συνδέονται στις θύρες οχημάτων, τροχούς κοπής μετάλλων, φιάλες οξυγόνου, αφαιρούσαν κυρίως κατά τις πρώτες πρωινές ώρες σταθμευμένα οχήματα από διάφορες περιοχές της Αττικής.

Στην συνέχεια, τα στάθμευαν προσωρινά σε απομονωμένα σημεία των Νοτίων Προαστίων ή της Δυτικής Αττικής. Μετά την παρέλευση ορισμένου χρονικού διαστήματος και αφού τα οχήματα δεν είχαν εντοπιστεί, τα μετέφεραν σε χώρους στάθμευσης στην περιοχή της Πετρούπολης.

Τα αυτοκίνητα, είτε τα εξήγαγαν στο εξωτερικό, είτε πλαστογραφούσαν τους αριθμούς πλαισίου και τα έθεταν εκ νέου στην κυκλοφορία, είτε αφαιρούσαν και επαναχρησιμοποιούσαν σε άλλα οχήματα τα εξαρτήματά τους.

Μετά από έρευνες στην κατοχή του κατηγορούμενου, σε σπίτια και σε διάφορους χώρους στάθμευσης στην Πετρούπολη, στο Χαϊδάρι και στο Ίλιον, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν: 5 κλεμμένα αυτοκίνητα, 1 μοτοσικλέτα, κλεμμένος κινητήρας, κλεμμένες πινακίδες κυκλοφορίας, 3 τιμόνια αυτοκινήτων, πλήθος ανταλλακτικών αυτοκινήτων και εξαρτημάτων, 54 φυσίγγια εντός σακιδίου, το χρηματικό ποσό των 260 ευρώ και 4 κινητά τηλέφωνα.

Από την προανακριτική έρευνα της ΕΛΑΣ, εξιχνιάστηκαν μέχρι στιγμής 8 περιπτώσεις κλοπών από τις περιοχές της Πεύκης, της Κηφισιάς, της Γλυφάδας, του Κερατσινίου, του Χαλανδρίου, του Πειραιά, των Πατησίων και της Βούλας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

