Κηδεία τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: Με πυρετώδη ρυθμό οι προετοιμασίες για την τελετή

Τι θα γίνει με το λαϊκό προσκύνημα, την είσοδο στην Μητρόπολη και τις θέσεις. Η διαδρομή που θα ακολουθήσουν οι επίσημοι για το Τατόι.

Μέλημα τόσο της οικογένειας όσο και των υπευθύνων είναι να μην υπάρχει συνωστισμός και να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος που θα βρίσκεται στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας.

Στις 6:00 το πρωί η σορός του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης στον Άγιο Ελευθέριο μέχρι τις 10:30, ενώ δεν αποκλείεται στην περίπτωση που υπάρχει αρκετός κόσμος να δοθεί παράταση κατά μία ώρα και να ολοκληρωθεί στις 11:30.

Στη συνέχεια η σορός Θα μεταφερθεί στο εσωτερικό του ιερού ναού της Μητρόπολης, όπου θα βρίσκονται με τα μέχρι τώρα δεδομένα 187 προσκεκλημένοι. Θα ακολουθηθεί αυστηρά το πρωτόκολλο υψηλών προσώπων το οποίο σημαίνει ότι η είσοδος των προσκεκλημένων θα γίνει με σειρά αλλά και οι θέσεις τις οποίες θα κάτσουν αναλόγως το αξίωμα.

Στις 12 το μεσημέρι θα ψαλλεί η εξόδιος ακολουθία πρωτοσταντούτος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Ιερωνύμου και τη συμμετοχή και άλλων μελών της Ιεράς Συνόδου.

Ήδη έχουν μεταφερθεί καθίσματα στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου όπου θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα η σορός ενώ από αύριο θα ξεκινήσουν και οι προετοιμασίες στο εσωτερικό της Μητρόπολης που θα αφορούν κυρίως χωροταξικές διατάξεις καθώς δεξιά από το φέρετρο θα κάτσει η οικογένεια του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και απέναντί τους θα κάτσουν οι επίσημοι.

Τα μέτρα της αστυνομίας θα είναι δρακόντεια τόσο γύρω από την Μητρόπολη αλλά και την Πλατεία Μητροπόλεως όσο και στην πλατεία Συντάγματος εκεί όπου θα διαμείνουν οι προσκεκλημένοι που θα έρθουν από το εξωτερικό.

Όταν ολοκληρωθεί η τελετή θα ξεκινήσει η πομπή που θα μεταφέρει τη σορό στο Τατόι εκεί όπου θα ταφεί ο τέως Βασιλιάς Κωνσταντίνος. Θα ακολουθηθεί η διαδρομή από τη Λεωφόρο Υμηττού θα μπούνε στην Αττική οδό θα βγει στην έξοδο Αθηνών-Λαμίας και από κει θα εισέλθει από τη Βαρυμπόμπη με κατεύθυνση προς Τατόι.

Το βράδυ της Δευτέρας στις 7:00 η οικογένεια θα παραθέσει δείπνο σε γνωστό εστιατόριο στο κέντρο της Αθήνας.

