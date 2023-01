Life

Στέλιος Ρόκκος: Το πρώτο μήνυμα μετά την περιπέτεια της υγείας του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής υπέστη έμφραγμα του μυοκαρδίου και μεταφέρθηκε με C-130 από την Λήμνο σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Το πρώτο μήνυμα έστειλε στους θαυμαστές του ο διμοφιλήςς τραγουδιστής, Στέλιος Ρόκκος, καθώς έγινε γνωστό το πρόβλημα υγείας του, αφού εμφάνισε συμπτώματα εμφράγματος και χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα με C-130 σε νοσοκομείο της Αθήνας από τη Λήμνο.

Ο Στέλιος Ρόκκος πήγε στο νοσοκομείο του νησιού νωρίς το πρωί του Σαββάτου (14.1.2023), με τον γιατρό να διαπιστώνει ότι παρουσιάζει συμπτώματα εμφράγματος. Αμέσως, ζήτησε την αεροδιακομιδή του με C-130 στο νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» για προληπτικούς λόγους και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο.

Όπως είναι φυσικό, οι θαυμαστές του τραγουδιστή ανησύχησαν για την περιπέτεια της υγείας του και γι’ αυτό, ο συνεργάτης του, Κώστας Ζούμας, έκανε ανάρτηση στην επίσημη σελίδα του Στέλιου Ρόκκου στο Facebook, αναφέροντας ότι είναι καλά και ότι είχε μια μικρή περιπέτεια.

«Παιδιά ο Στέλιος είναι καλά!! Μια μικρή περιπέτεια είχε. Του ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση!!!», γράφει η λεζάντα της ανάρτησης στην επίσημη σελίδα του Στέλιου Ρόκκου.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: Νεκρή η μητέρα που είχε βάλει το νεκρό μωρό της στην κατάψυξη

Γρίπη: “Καμπανάκι” από την Ένωση Πνευμονολόγων Ελλάδος

Λονδίνο: τραυματίστηκε 7χρονη από πυροβολισμούς σε κηδεία (εικόνες)