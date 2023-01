Κόσμος

Ισπανία: πρώην πολιτικός κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση ασυνόδευτων ανήλικων

Προφυλάκιση για τον πρώην πολιτικό, διέταξε ισπανικό δικαστήριο.

Πρώην σύμβουλος Υγείας στη Θέουτα, τον έναν από τους δυο ισπανικούς θύλακες στη βόρεια Αφρική, προφυλακίστηκε αυτή την εβδομάδα, καθώς τον βαρύνουν κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ασυνόδευτων ανηλίκων μεταναστών, ανέφεραν χθες Σάββατο δικαστικές πηγές και ΜΜΕ.

Η ισπανική δημόσια τηλεόραση RTVE διευκρίνισε ότι η σύλληψη του πρώην πολιτικού συνδέεται με την κακοποίηση ασυνόδευτων ανήλικων μαροκινών μεταναστών, που διέμεναν σε κέντρο υποδοχής στον μικρό θύλακα.

Σε απόφασή του που δημοσιοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής, ισπανικό δικαστήριο με δικαιοδοσία στη Θέουτα διέταξε ο Χαβιέρ Γκερέρο, ο οποίος είναι γιατρός, να προφυλακιστεί αμέσως.

«Το δικαστήριο αποφάσισε (...) να τεθεί ο Δρ. Χαβιέρ Γκ. υπό κράτηση, χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση υπό όρους, λόγω της φερόμενης διάπραξης του εγκλήματος της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων», ανέφερε δικαστήριο της Ανδαλουσίας.

«Ο ύποπτος (...) δεν απάντησε στις ερωτήσεις που τέθηκαν στον συνήγορό του. Η δικαιοσύνη θα συνεχίσει τις έρευνές της», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Δεν δόθηκε στη δημοσιότητα καμία άλλη λεπτομέρεια, όμως ο ίδιος ο κ. Γκερέρο ανέφερε μέσω Twitter πως συνελήφθη την Τετάρτη στο σπίτι του, μπροστά στη σύζυγο και τα παιδιά του.

Η εφημερίδα El Mundo ανέφερε ότι η σύλληψη ακολούθησε έρευνα που διενεργείται για πάνω από έναν χρόνο από την αστυνομία και τη χωροφυλακή της Ισπανίας, (Guardia Civil), μετά την μεταναστευτική κρίση του 2021.

Τον Μάιο του 2021, πάνω από 10.000 άνθρωποι πέρασαν τα σύνορα και μπήκαν στη Θέουτα, με τη μαροκινή συνοριοφυλακή να κατηγορείται πως έκανε τα στραβά μάτια. Ανάμεσά τους ήταν εκατοντάδες ασυνόδευτοι ανήλικοι.

Αν και οι περισσότεροι από τους μετανάστες απελάθηκαν τις ημέρες που ακολούθησαν, κάπου 820 παιδιά και έφηβοι παρέμειναν στη Θέουτα.

Η κρίση εκείνη ξέσπασε εν μέσω μείζονος διπλωματικής κρίσης ανάμεσα στη Μαδρίτη και στη Ραμπάτ, που επιλύθηκε έκτοτε.

Ο κ. Γκερέρο άρχισε την πολιτική του σταδιοδρομία με τα χρώματα του Λαϊκού Κόμματος (δεξιά) το 2015. Ονομάστηκε σύμβουλος Υγείας στη Θέουτα το 2019.

Παραιτήθηκε από το αξίωμά του το 2021, αφού παραδέχθηκε πως παραβίασε τους κανόνες για τον εμβολιασμό κατά της COVID-19.

Την περασμένη χρονιά, εγκατέλειψε το Λαϊκό Κόμμα και ίδρυσε τη δική του πολιτική παράταξη, τη Ceuta Avanza.

Οι ισπανικοί θύλακες Θέουτα και Μελίγια, στις ακτές της βόρειας Αφρικής, προσελκύουν εδώ και χρόνια πληθυσμούς προσφύγων και μεταναστών που φεύγουν για να γλιτώσουν από τους πολέμους και την ανέχεια τις πατρίδες τους στην ήπειρο —κι όχι μόνο— και αναζητούν καλύτερη ζωή στην Ευρώπη.

