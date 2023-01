Αθλητικά

Τσιτσιπάς και Σάκκαρη "έγιναν"... σουβλάκι για καλό σκοπό

Τα έσοδα από τις λιχουδιές που εμπνεύστηκαν από τους έλληνες σταρ του τένις, θα διατεθούν σε πρόγραμμα βοήθειας για παιδιά χαμηλούβιωτικού επιπέδου.

Το «tsitsi-σουβλάκι» του Στέφανου Τσιτσιπά, αλλά και το «snackpack» (κάτι σαν… μερίδα) της Μαρίας Σάκκαρη, θα έχουν την τιμητική τους αυτές τις δύο εβδομάδες στη Μελβούρνη.

Ενα σουβλατζίδικο της πόλης κάθε χρόνο τέτοιες μέρες βγάζει το σουβλάκι στο οποίο έχει δώσει το όνομα του Στέφανου Τσιτσιπά και φέτος μάλιστα, μαζί με το «πακέτο» της Σάκκαρη, αποφάσισαν να δώσουν τα έσοδα από τις πωλήσεις, στην ομοσπονδία του τένις στην Αυστραλία, αποκλειστικά για το πρόγραμμα βοήθειας σε παιδιά χαμηλού βιωτικού επιπέδου που θέλουν να μάθουν τένις.

«Είμαι πολύ περήφανος που θα συνεργαστούμε ξανά με τους “Σταλακτίτες” (το όνομα του σουβλατζίδικου) για καλό σκοπό. Προκαλεί ενθουσιασμό το να έχω το δικό μου σουβλάκι και να συγκεντρώνουμε με αυτό χρήματα για καλό σκοπό» είπε ο Στέφανος, ενώ από την πλευρά της, η Σάκκαρη πρόσθεσε:

«Το να είμαι στη Μελβούρνη και μόνο, μου προκαλεί ενθουσιασμό. Και φέτος το κάνουμε με το να προσφέρουμε με την Hella Good, βοήθεια στην κοινότητα του τένις και νιώθω περήφανη που συμμετέχω σε αυτό. Περπατάω στους δρόμους και ακούω συνεχώς Ελληνικά! Οπότε αυτό με κάνει και λίγο… προσεκτική στο τι θα πω. Για μένα και τον Στέφανο είναι πολύ όμορφη η αγάπη που παίρνουμε από την πρώτη ημέρα. Είναι τιμή μας να είμαστε εδώ».

Πηγή: gazzetta.gr

