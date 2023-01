Life

Μις Υφήλιος: η Μις ΗΠΑ, ομορφότερη γυναίκα στον κόσμο (εικόνες)

Ποια είναι η Μις Υφήλιος από τις ΗΠΑ. Εκτός 16άδας η ελληνίδα καλλονή, Κορίνα Εμμανουηλίδου.

Η 28χρονη Μις ΗΠΑ R' Bonney Gabriel - σχεδιάστρια μόδας, μοντέλο και καθηγήτρια ραπτικής από το Τέξας - στέφθηκε Μις Υφήλιος το βράδυ του Σαββάτου στον 71ο λαμπερό διαγωνισμό Miss Universe που διεξήχθη στη Νέα Ορλεάνη.

Στο τελευταίο στάδιο του διαγωνισμού για τις τρεις φιναλίστ, η Gabriel, που είναι σχεδιάστρια μόδας, μοντέλο και καθηγήτρια ραπτικής από το Τέξας, ρωτήθηκε πώς θα δούλευε για να αποδείξει ότι η Μις Υφήλιος είναι «μια δυναμική και προοδευτική» γυναίκα, αν κέρδιζε.

Η Μις Βενεζουέλα, Amanda Dudamel και η Μις Δομινικανή Δημοκρατία, Andreina Martinez, αναδείχθηκαν η πρώτη και η δεύτερη αναπληρωματική Μις, ενώ η 22χρονη Ελληνίδα, Κορίνα Εμμανουηλίδου έμεινε εκτός 16άδας.

Η κατάταξη με τις Top -16

Μις ΗΠΑ – Miss Universe 2022

Μις Βενεζουέλα – Α’ αναπληρωματική

Μις Δομινικανή Δημοκρατία – Β’ αναπληρωματική

Μις Κουρασάο – Top 5

Μις Πουέρτο Ρίκο – Top 5

Μις Αϊτή – Top 16

Μις Αυστραλία – Top 16

Μις Ινδία – Top 16

Μις Ισπανία – Top 16

Μις Καναδάς – Top 16

Μις Κολομβία – Top 16

Μις Λάος – Top 16

Μις Νότια Αφρική – Top 16

Μις Περού – Top 16

Μις Πορτογαλία – Top 16

Μις Τρινιντάντ και Τομπάγκο – Top 16

