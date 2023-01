Οικονομία

Μετέφεραν κοκαΐνη από τη Λατινική Αμερική - το μπλόκο στον Πειραιά (εικόνες)

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση διεθνικού χαρακτήρα που εισήγαγε και διακινούσε μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης από την Λατινική Αμερική. Πάνω από 1000000 τα "κέρδη".

Εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εγκληματική οργάνωση διεθνικού χαρακτήρα που δραστηριοποιείτο στην εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης από την Νότια Αμερική σε χώρες της Ευρώπης, ανάμεσα στις οποίες και την Ελλάδα.

Συνελήφθησαν, την περασμένη Παρασκευή (13/1), 4 αλλοδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, αυτόφωρης διαδικασίας κακουργηματικού χαρακτήρα, για εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, για τη διερεύνηση της υπόθεσης αναπτύχθηκε διυπηρεσιακή συνεργασία με την Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ (DEA), το ΣΔΟΕ και τη Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου του Λιμενικού Σώματος-Ελληνική Ακτοφυλακή.

Στο πλαίσιο αυτό και μετά από διεξοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα, κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, δημιουργία προφίλ εμπλεκομένων και εφαρμογή ειδικών ανακριτικών τεχνικών, προέκυψε η εμπλοκή των συλληφθέντων στην εγκληματική οργάνωση.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης δραστηριοποιούνταν στη μεταφορά κοκαΐνης, την οποία έκρυβαν σε εμπορικά πλοία από τη Νότια Αμερική με προορισμό χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας, ως προορισμός ή χώρα διαμετακόμισης, τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2022.

Τα συλληφθέντα μέλη της οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή και διακίνηση των ποσοτήτων κοκαΐνης στη χώρα μας είχαν διακριτούς μεταξύ τους ρόλους, με συγκεκριμένη δομή, ιεραρχία και μεθολογία.

Συγκεκριμένα, το αρχηγικό μέλος, που συνελήφθη, εκτός από το να διευθύνει και να κατευθύνει τα υπόλοιπα μέλη, αναλάμβανε την ανεύρεση των ποσοτήτων ναρκωτικών, την οργάνωση της αποστολής αυτών από τη Βραζιλία σε χώρες της Ευρώπης και την απόκρυψή τους σε εμπορικά πλοία με προορισμό ευρωπαϊκές χώρες.

Τα υπόλοιπα μέλη ήταν επιφορτισμένα, κατά περίπτωση, με την στρατολόγηση συνεργατών για την παραλαβή, μεταφορά και περαιτέρω διακίνηση των ναρκωτικών σε χώρες της Ευρώπης, την αποθήκευση και απόκρυψη των ναρκωτικών, καθώς και την εξαγωγή τους και μεταφορά τους από τους χώρους αυτούς.

Η αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση που έγινε την Παρασκευή (13/1) σε περιοχή του Πειραιά, οπότε και συνελήφθη μέλος της οργάνωσης να μεταφέρει με ταξί περισσότερα από 32 κιλά κοκαΐνης.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 32 κιλά και 300 γραμμάρια κοκαΐνης, 940 ευρώ, 1.73 δολάρια ΗΠΑ και 5.550 REAIS Βραζιλίας, GPS, ΔΧΕ όχημα (ταξί) και 8 κινητά τηλέφωνα.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος από τη διακίνηση των ναρκωτικών υπολογίζεται ότι υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

