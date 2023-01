Κοινωνία

“Ελευθέριος Βενιζέλος”: γυναίκα έκρυβε ναρκωτικά στη βαλίτσα (εικόνες)

Η Γερμανίδα, με πολλά κιλά κάνναβης στην βαλίτσα της ετοιμαζόταν να πετάξει για Κύπρο.

Συνελήφθη, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ.Βενιζέλος», από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής, 36χρονη Γερμανίδα, κατηγορούμενη για κατοχή και απόπειρα εξαγωγής ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων και έπειτα από αξιολόγηση πληροφοριών, εντοπίστηκε η αλλοδαπή να έχει στην κατοχή της ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης και συνελήφθη. Ειδικότερα, μέσα στις αποσκευές της 36χρονης, η οποία θα ταξίδευε στην Κύπρο, εντοπίστηκε επιμελώς κρυμμένη και κατασχέθηκε ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 3.785 γραμμαρίων. Παράλληλα, κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο και χρηματικό ποσό.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή, μία γυναίκα, πήγε ναρκωτικά κρυμμένα σε... παντόφλες στον κρατούμενο γιο της στον Κορυδαλλό.

Η ευρηματικότητα της γυναίκας, όμως, πιάστηκε στον έλεγχο, καθώς είχε σκίσει παντόφλες που του πήγε στο επισκεπτήριο και είχε κρύψει μέσα χασίς και κρυσταλλική σκόνη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, δεν ήταν το μόνο περιστατικό στο οποίο κάποιος προσπάθησε να "περάσει" ναρκωτικά στις φυλακές του Κορυδαλλού κρύβοντάς τα σε προσωπικά αντικείμενα που προορίζονταν για τους κρατούμενους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Τις απογευματινές ώρες στις 12 & 13/01/2023 στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κορυδαλλού Ι κατά τη διάρκεια ελέγχου σε προγραμματισμένα επισκεπτήρια εντοπίστηκαν από υπαλλήλους της Εξωτερικής Φρουράς ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, οι οποίες ήταν επιμελώς κρυμμένες σε προσωπικά αντικείμενα που προορίζονταν για κρατούμενους. Οι ανωτέρω ναρκωτικές ουσίες κατασχέθηκαν και παραδοθήκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Κορυδαλλού, το οποίο προχώρησε σε δύο συλλήψεις ημεδαπών, καθώς και στη διενέργεια προανάκρισης."

