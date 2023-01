Πολιτική

Φλώρος: Καταγγέλλει fake λογαριασμούς στα social media

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ΑΓΕΕΘΑ καταγγέλλει ψεύτικους λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα με το όνομά του.

Με ανάρτησή στους προσωπικους λογαριασμούς του τόσο στο Facebook όσο και στο Twitter, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος ενημερώνει:

«Το τελευταίο χρονικό διάστημα διαπιστώθηκε ότι ανεβαίνουν ψεύτικοι λογαριασμοί στα κοινωνικά δίκτυα χρησιμοποιώντας την ιδιότητα και το ονοματεπώνυμό μου. Θα ήθελα να ενημερώσω τους Φίλους και Ακόλουθους της Σελίδας μου στα κοινωνικά δίκτυα, ότι αυτή είναι Πιστοποιημένη και η Πιστοποίησή της φέρει και την σχετική ένδειξη (σ.σ το σύμβολο ελέγχου ?). Αναρτήσεις και μηνύματα που δεν φέρουν την εν λόγω ένδειξη είναι ψευδή και παρακαλώ πολύ να τα αγνοείτε. Σας ευχαριστώ!».

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Οι πολίτες θα μας εμπιστευτούν και πάλι

Ελληνοτουρκικά: εκνευρισμός στην Άγκυρα για τα F-16

ΑΕΚ - Παναιτωλικός: Τεσσάρα η “Ένωση” και στο -1 από την κορυφή