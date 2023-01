Κόσμος

Ονδούρα: Εκτέλεσαν εν ψυχρώ 3 γυναίκες σε παραλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το 2023 στην Ονδούρα έχουν δολοφονηθεί ήδη 17 γυναίκες, συνυπολογιζομένων των τριών οι οποίες εκτελέστηκαν χθες Κυριακή.



Την δολοφονία τριών γυναικών μελών της εθνικής μειονότητας Γαρίφουνα κατήγγειλε την Κυριακή (15.01.2023) η Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ονδούρας. Οι Γαρίφουνα είναι μέρος εθνικής μειονότητας που έλκει την καταγωγή της από την Αφρική και αυτόχθονες λαούς της Καραϊβικής.

Η Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ονδούρας (Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADEH) ανέφερε ότι οι τρεις γυναίκες απλά «κάθονταν στην παραλία όταν κατέφθασαν βαριά οπλισμένοι άνδρες και τις δολοφόνησαν χωρίς να πουν λέξη».

«Κατά τις πρώτες πληροφορίες που μάθαμε, χθες Κυριακή τρεις γυναίκες της μειονότητας Γαρίφουνα βρέθηκαν δολοφονημένες σε παραλία στην Τραβεσία, στο Πουέρτο Κορτές», ανέφερε σε ανακοίνωση Τύπου η επικεφαλής της CONADEH, η Μπλάνκα Ισαγκίρε.

Η οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπολογίζει πως πάνω από 7.500 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους σε «βίαιες περιστάσεις» στην Ονδούρα από το 2002 ως το 2022, ανάμεσά τους 300 το 2022. Το 2023 έχουν δολοφονηθεί ήδη 17 γυναίκες, συνυπολογιζομένων των τριών οι οποίες εκτελέστηκαν χθες Κυριακή.

Σύμφωνα με την κυρία Ισαγκίρε, άλλο βίαιο επεισόδιο εκτυλίχθηκε τη νύχτα της 11ης Ιανουαρίου, όταν νεαρός βρέθηκε δολοφονημένος κοντά σε πόρτα του προεδρικού μεγάρου, υπόθεση την οποία «οι αρχές δεν έχουν εξιχνιάσει ακόμη».

Υπογράμμισε πως τη «θλίβει» το γεγονός ότι στην Ονδούρα καταγράφεται «παντελής έλλειψη σεβασμού για τη ζωή του κόσμου» και κάλεσε τις αρχές να λάβουν μέτρα για να τιμωρηθούν οι δράστες των δολοφονιών. Η Ονδούρα καταγράφει τον υψηλότερο δείκτη ανθρωποκτονιών σε ολόκληρη την κεντρική Αμερική· ανήλθε στις 35,79 ανά 100.000 κατοίκους το 2022.

Ειδήσεις σήμερα:

Νεπάλ - πτώση αεροσκάφους: βίντεο ντοκουμέντο από τη συντριβή

Γερμανία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω στην πύλη του Βρανδεμβούργου

Κηδεία τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: Πλήθος κόσμου και δρακόντεια μέτρα ασφαλείας (εικόνες)