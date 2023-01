Κοινωνία

Κηδεία τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: Το στεφάνι από την Άννα Μαρία και η συγκινητική ιστορία που κρύβει

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι συμβολίζουν τα λουλούδια από τα οποία είναι φτιαγμένο το στεφάνι για τη ζωή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και της συζύγου του Άννας Μαρίας

Στις 18 Σεπτεμβρίου του 1964 ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος παντρεύτηκε στην Μητρόπολη Αθηνών την πριγκίπισσα της Δανίας Αννα Μαρία. Ο νεαρός τότε βασιλιάς Κωνσταντίνος θέλοντας να της δείξει την αγάπη του της προσέφερε μια ανθοδέσμη από τα αγαπημένα του λουλούδια, τα μιγκέ.

Η νυφική ανθοδέσμη έχει μείνει στην ιστορία, καθώς τα συγκεκριμένα λουλούδια είναι δυσεύρετα.

Το «Δάκρυ της Παναγιάς» ή αλλιώς «Κρίνο της Κοιλάδας» είναι το λουλούδι μιγκέ, με το έντονο, ιδιαίτερο, εκλεπτυσμένο άρωμά του και τη λεπτή, φίνα εμφάνισή του. Η λέξη μιγκέ είναι γαλλική (muguet) και οι ολάνθιστες καμπανίτσες του θεωρούνται γούρι και σύμβολο ευτυχίας για τους Γάλλους. Σύμφωνα με ένα μύθο, το αηδόνι δεν κελαηδάει αν πρώτα δεν ανθίσει το μιγκέ. Στη συμβολική γλώσσα των λουλουδιών συμβολίζει την επιστροφή στην ευτυχία.

Πριν από δύο ημέρες από το γραφείο του τέως βασιλιά ένα από τα κορυφαία ανθοπωλεία της χώρας δέχτηκε ένα τηλεφώνημα όπου η τέως βασίλισσα Αννα Μαρία ήθελε να κάνει ειδική παραγγελία ένα στεφάνι. Επρόκειτο για ένα στεφάνι φτιαγμένο αποκλειστικά από λουλουδάκια μιγκέ. Η οδηγία ήταν σαφής «ένα στεφάνι κατασκευασμένο μόνο από λουλούδια μιγκέ και μια κορδέλα που να γράφει η "Η Αγαπημένη σου Αννα Μαρία"».

Ηταν ο τρόπος για να αποχαιρετήσει τον σύζυγό της. Όπως τότε που ξεκίνησαν την κοινή τους πορεία. Εκείνο το μεσημέρι του Σεπτέμβρη που μπήκε πριγκίπισσα της Δανίας στην εκκλησία και βγήκε ως βασίλισσα της Ελλάδας.

Πηγή: protothema.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Νεπάλ - πτώση αεροσκάφους: βίντεο ντοκουμέντο από τη συντριβή

Γερμανία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω στην πύλη του Βρανδεμβούργου

Ηράκλειο: καυγάδισαν και τον χτύπησε με την κατσούνα στο κεφάλι