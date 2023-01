Life

Τέως Βασιλιάς Κωνσταντίνος: Ο γιος του Παύλος έρχεται μόνιμα στην Ελλάδα;

Τι ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας για το γιο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, βασιζόμενος σε αποκλειστικές του πληροφορίες.

Μία είδηση "βόμβα" έδωσε ο Γιώργος Λιάγκας το πρωί της Δευτέρας στην εκπομπή "Το Πρωινό".

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του παρουσιαστή, ο Πάυλος Γλυξμπουργκ, γιος του τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου σκοπεύει να έρθει να εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα μαζί με τη σύζυγό του, Μαρί Σαντάλ και τα παιδιά τους.

Ο γιος του τέως βασιλιά μίλησε στην εφημερίδα “Πελοπόννησος” μετά το θάνατο του τέως βασιλιά και δήλωσε πως «Λυπόμαστε όλοι που τον χάσαμε. Όμως άφησε στην καρδιά μας τη μεγάλη αγάπη για την πατρίδα μας, για την οποία αφιέρωσε όλη τη ζωή του, και την οποία πατρίδα μας αγαπούσε τόσο πολύ μέχρι το τέλος».

«Ουρά» για το τελευταίο αντίο

Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί από νωρίς έξω από το παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου στη Μητρόπολη, με λευκά τριαντάφυλλα και ελληνικές σημαίες, για να πει το ύστατο χαίρε στον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο. Η σορός του τέως βασιλιά έφτασε στο παρεκκλήσι στις 05:45 και λίγο μετά τις 06:00 άρχισε το λαϊκό προσκύνημα. Η πρόσβαση έλαβε παράταση, σύμφωνα με πληροφορίες, έως τις 11:30 για όποιον επιθυμεί να αποτίσει φόρο τιμής.

