Κηδεία τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: Σε εξέλιξη η εξόδιος ακολουθία

Τελευταία έφτασε στη Μητρόπολη η Άννα Μαρία, συνοδευόμενη από τη Μαρί Σαντάλ.



Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τον τέως βασιλιά Κωνταντίνο, παρουσία γαλαζοαίματων από όλο τον κόσμο.

Η εξόδιος ακολουθία γίνεται προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου, ενώ συμμετέχουν και οι συνοδικοί αρχιερείς-μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Στην πρώτη σειρά των καθισμάτων, κάθεται η Άννα – Μαρία, ο Παύλος και τα μέλη της οικογένειας. Σε διαφορετική πλευρά κάθονται τα βασιλικά ζεύγη.

Στην εκκλησία έσπευσαν από νωρίς οι υψηλοί προσκεκλημένοι, μέλη βασιλικών οικογενειών, που απηύθυναν συλλυπητήρια στους τρεις γιους του τέως βασιλιά, πριν κατευθυνθούν στη θέση τους.

Στη Μητρόπολη βρίσκονται οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης, δηλαδή ο αντιπρόεδρος Παναγιώτης Πικραμμένος και η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, που συλλυπήθηκαν τους γιους του τέως βασιλιά.

Στη Μητρόπολη βρίσκονται επίσης η Μαριάννα Βαρδινογιάννη, ο Μάκης Βορίδης με τη σύζυγό του, ο βουλευτής της ΝΔ Θανάσης Δαβάκης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Σπύρος Καπράλος, ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος, η Ευγενία Μανωλίδου.

Τελευταία και συνοδευόμενη από τη Μαρί Σαντάλ, έφτασε στη Μητρόπολη η Άννα - Μαρία, που χαιρέτισαν, με τον Παύλο, τους συγκεντρωμένους.

Τον επικήδειο εκφώνησε ιδιαίτερα συγκινημένος ο Πάυλος Γλυξμπουργκ αναφέροντας στο τέλος με δάκρυα στα μάτια "Καλό σου ταξίδι".

