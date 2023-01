Κοινωνία

Κηδεία τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: Επικήδειος από τον Παύλο - Ξεκινά η πομπή προς το Τατόι

«Αφιέρωσες τη ζωή σου στην πατρίδα» είπε ο Παύλος στον επικήδειό του.

Ολοκληρώθηκε στις 13:20 το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τον τέως βασιλιά Κωνταντίνο, παρουσία γαλαζοαίματων από όλο τον κόσμο.

Τελευταία και συνοδευόμενη από τη Μαρί Σαντάλ, έφτασε στη Μητρόπολη εμφανώς συγκινημένη η Άννα - Μαρία, που χαιρέτισαν, με τον Παύλο, τους συγκεντρωμένους. Λίγο νωρίτερα, στην εκκλησία βρέθηκαν και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.

Η εξόδιος ακολουθία έγινε προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου, ενώ συμμετείχαν και οι συνοδικοί αρχιερείς-μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Στην πρώτη σειρά των καθισμάτων, καθόταν η Άννα – Μαρία, ο Παύλος και τα μέλη της οικογένειας. Σε διαφορετική πλευρά καθόταν τα βασιλικά ζεύγη. Μετά το τέλος της τελετής, ο Ιερώνυμς πλησίασε στην πλευρά της οικογένειας, απευθύνοντας τα συλλυπητήριά του.

Ο επικήδειος λόγος του Παύλου

«Κωνσταντίνε, Μεγαλειότατε, βασιλιά πατέρα μου», ξεκίνησε ο πρίγκιπας Παύλος στον επικήδειό του. «Δεν είναι αυτό το τέλος πατέρα, θα ζεις πάνω μέσα στην καρδιά μας, όπως συμβαίνει σε κάθε οικογένεια που χάνει ό,τι πολύτιμο έχει κάποιος στη ζωή του. Στερήθηκες πολύ νέος τον πατέρα σου, τον αείμνηστο βασιλέα Παύλο, τον παππού μου. Τήρησες όμως την παρακαταθήκη του» ανέφερε ο Παύλος στον επικήδειό του. «Δόξασες τη χώρα με το Χρυσό Μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1960. Έδωσες τιμή στην πατρίδα μας. ήταν μια μάχη του νου», είπε, προσθέτοντας, ότι ως βασιλιάς δεν θέλησε να παραμείνει στη θέση του, χύνοντας αίμα.

«Ήταν μια δύσκολη εποχή πατέρα όπταν ανέβηκες στον θρόνο. Σκληρότατες συγκρούσεις. Πάθη αβυσσαλέα. Και το αποτέλεσμα ήταν κάτι που δεν το θέλησε κανείς. Από την πρώτη στιγμή αντιστάθηκες με σθένος για αναζητήσεις τρόπο ανατροπής των πραξικοπηματιών. Οι προσπάθειές σου απέτυχαν. Όμως δεν ήθελες μένοντας στην Ελλάδα, να γίνεις η αιτία μιας νέας αιματοχυσίας. Πάντα πιστός στην παρακαταθήκη του πατέρα σου, δέχθηκες με σεβασμό την απόφαση του ελληνικού λαού», είπε, σύμφωνα με το protothema.gr.

«Η αποφασιστική επιρροή στην εκλογή της Αθήνας για τη διοργάνωση του 2004 ήταν από τις σημαντικότερες επιτυχίες σου. Η οικογένεια ήταν το παν για σένα και τη μητέρα μου. μαζί δημιουργήσατε μια μεγάλη οικογένεια που την ενώνει άρρηκτα η αγάπη, η έννοια του καθήκοντος προς την πατρίδα. Ο Θεός σε αξίωσε πατέρα να αφήσεις την τελευταία πνοή στην πατρίδα σου. Όπως μας δίδαξες πατέρα όλα αυτά τα χρόνια, εμείς, τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου προσφέρουμε και θα προσφέρουμε τα πάντα στην πατρίδα», ανέφερε ο Παύλος. «Για εμάς και για κάθε Έλληνα η ισχύς της πατρίδας είναι η αγάπη του Έλληνα γι' αυτήν». «Καλό ταξίδι» είπε με δάκρυα στα μάτια, ενώ στη συνέχεια εκφώνησε την ομιλία του και στα αγγλικά.

Στην εκκλησία έσπευσαν από νωρίς οι προσκεκλημένοι, που απηύθυναν συλλυπητήρια στους τρεις γιους του τέως βασιλιά, πριν κατευθυνθούν στη θέση τους.





Ήδη, από τις 11:20 στη Μητρόπολη βρίσκονται οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης, δηλαδή ο αντιπρόεδρος Παναγιώτης Πικραμμένος και η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, που συλλυπήθηκαν τους γιους του τέως βασιλιά. Στη Μητρόπολη βρίσκονται επίσης η Μαριάννα Βαρδινογιάννη, ο Μάκης Βορίδης με τη σύζυγό του, ο βουλευτής της ΝΔ Θανάσης Δαβάκης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Σπύρος Καπράλος, ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος, η Ευγενία Μανωλίδου.

