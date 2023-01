Κόσμος

Βρετανία: Τον βιασμό 12 γυναικών ομολόγησε αξιωματικός της Αστυνομίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αξιωματικός της αστυνομίας του Λονδίνου ομολόγησε ότι είναι κατά συρροήν βιαστής, γεγονός που τον καθιστά έναν από τους χειρότερους δράστες σεξουαλικών εγκλημάτων στην ιστορία της χώρας

Ένας εν ενεργεία αξιωματικός της αστυνομίας του Λονδίνου δήλωσε ένοχος για πολλές κατηγορίες σεξουαλικών επιθέσεων και βιασμών εις βάρος 12 γυναικών σε μια περίοδο 18 ετών, γεγονός που τον καθιστά έναν από τους χειρότερους δράστες σεξουαλικών εγκλημάτων στην ιστορία της Βρετανίας.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ζήτησε σήμερα συγγνώμη λέγοντας ότι θα έπρεπε να έχει εντοπίσει την κακοποιητική συμπεριφορά του 48χρονου Ντέιβιντ Κάρικ, ο οποίος δήλωσε ένοχος για 49 κατηγορίες, ανάμεσά τους και 24 βιασμοί, κατά το διάστημα 2003 έως 2020.

Ο Κάρικ τέθηκε σε διαθεσιμότητα από τη θέση του ένοπλου αξιωματικού της αστυνομίας όταν συνελήφθη τον Οκτώβριο του 2021.

Τα εγκλήματά του διαπράχτηκαν από το 2003 ως το 2020 και τα περισσότερα στον τόπο της κατοικίας του, το Χέρτφορντσαϊρ.

Ο Κάρικ, ο οποίος γνώριζε τις γυναίκες σε εφαρμογές για ραντεβού ή σε κοινωνικές περιστάσεις, υπηρετούσε στη Διοίκηση Κοινοβουλευτικής και Διπλωματικής Προστασίας.

Ομολόγησε ότι βίασε 9 γυναίκες, κάποιες μάλιστα πολλές φορές στη διάρκεια μηνών ή ετών, και πολλές από αυτές τις επιθέσεις περιελάμβαναν βία που τους προκάλεσε τραυματισμό.

Serving London Metropolitan Police officer David Carrick admits multiple offences including more than 20 rapes against 12 women over two decades https://t.co/ManSJKfAUt — BBC Breaking News (@BBCBreaking) January 16, 2023

Έπειτα από την ομολογία του, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανέστειλε τη μισθοδοσία του και ξεκίνησε εσωτερική διοικητική έρευνα με την ακροαματική διαδικασία να είναι προγραμματισμένη για αύριο Τρίτη.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, η οποία έχει εφαρμόσει "ειδικά μέτρα" έπειτα από μια σειρά σκανδάλων τον περασμένο χρόνο, ανακοίνωσε ότι ο Κάρικ έκανε κατάχρηση εξουσίας ως αξιωματικός της αστυνομίας για να διαπράξει φρικτά εγκλήματα.

Ο επίτροπος Μαρκ Ρόουλι έχει οριστεί επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης του Λονδίνου για την εξυγίανση του Σώματος και έχει δεσμευτεί ότι θα απολύονται οι αξιωματικοί που είναι διεφθαρμένοι, ρατσιστές και έχουν παραβιάσει τον νόμο.

Μια ανεξάρτητη έρευνα που διενεργήθηκε στη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου τον Οκτώβριο αποφάνθηκε ότι απαιτείται "ριζοσπαστική" μεταρρύθμιση σε σχέση με τον τρόπο που το Σώμα διαχειρίζεται τις κατηγορίες για παραπτωματική συμπεριφορά που αντιμετωπίζουν εκατοντάδες υπάλληλοι και αξιωματικοί της.

Η έρευνα αυτή διατάχθηκε το 2021 μετά την καταδίκη σε ισόβια κάθειρξη ενός αξιωματικού για τον βιασμό και τον φόνο της Σάρα Έβεραρντ.

Με πληροφορίες από BBC

Ειδήσεις σήμερα:

Οικονόμου: Ο πρωθυπουργός βλέπει πολίτες εκεί που ο ΣΥΡΙΖΑ βλέπει ψηφοφόρους

Κηδεία τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: Γιατί δεν παρεβρέθηκε ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ

Οι “Ράδιο Αρβύλα” επιστρέφουν απόψε στον ΑΝΤ1