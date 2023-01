Κόσμος

Δυτική Όχθη: Νεκρός έφηβος Παλαιστίνιος από ισραηλινά πυρά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που και πως έχασε την ζωή του το άτυχο αγόρι, βυθίζοντας στον θρήνο την οικογένεια του.

Ισραηλινά στρατεύματα σκότωσαν 14χρονο Παλαιστίνιο στη διάρκεια επιδρομής στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όταν ξέσπασαν συγκρούσεις με τους κατοίκους της περιοχής, δήλωσαν γιατροί και αυτόπτες μάρτυρες.

Συγκεκριμένα, Παλαιστίνιοι γιατροί επεσήμαναν ότι το αγόρι σκοτώθηκε στον καταυλισμό προσφύγων Ντεϊσέχ, κοντά στη Βηθλεέμ, όταν ξέσπασαν συγκρούσεις μεταξύ κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι πετούσαν πέτρες εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων και του στρατού.

Σημειώνεται πως προς το παρόν, δεν είναι ξεκάθαρο αν το 14χρονο αγόρι συμμετείχε στις ταραχές.

Από τη πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του άνοιξαν πυρ, αφού Παλαιστίνιοι άρχισαν να πετούν πέτρες, βόμβες μολότοφ και αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιταλία: Ακριβά ρολόγια και κουτιά Βιάγκρα στο κρησφύγετο του “αρχινονού” της μαφίας

Australian Open – Σάκκαρη: Με ανατροπή στην 3o γύρο

Μοσχάτο – απαγχονισμός: Αρνείται την ανθρωποκτονία η 47χρονη