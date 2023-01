Αθλητικά

Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Τα παράσημα και το Ολυμπιακό μετάλλιο στο φέρετρο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανάμεσα στα παράσημα ήταν και αυτό του Ανώτερου Ταξιάρχη του Τάγματος του Dannebrog.



Στη Μητρόπολη Αθηνών μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 11:00 η σορός του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία, ενώ ο ενταφιασμός του έγινε στο Τατόι δίπλα στους τάφους των προγόνων του.

Τη σορό συνόδευσαν από το παρεκκλήσι οι τρεις γιοι του Παύλος, Φίλιππος και Νικόλαος, οι οποίοι τοποθέτησαν πάνω στο φέρετρο, το οποίο ήταν σκεπασμένο με την ελληνική σημαία, το Ολυμπιακό μετάλλιο, τα παράσημα και τα βασιλικά διακριτικά της στολής του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, από την εποχή της μοναρχίας του.

Ανάμεσα σε αυτά ήταν και το παράσημο του Ανώτερου Ταξιάρχη του Τάγματος του Dannebrog με διαμάντια το οποίο του είχε απονεμηθεί το 1964 κατά την άνοδο του στον ελληνικό θρόνο.

Ο Ανώτερος Ταξιάρχης του Danneborg με διαμάντια, όπως τον φιλοτέχνησε ο Ανδρέας Μέγκος για το βιβλίο του «Εραλδικά Σύμβολα και Διάσημα του Βασιλείου της Ελλάδος». Κρεμιέται στον λαιμό από την χαρακτηριστική κορδέλα του (λευκή με κόκκινες παρυφές) και το παραπάνω κόσμημα φέρει το μονόγραμμα του Βασιλέως Φρειδερίκου ΙΧ, είναι το κόσμημα του Βασιλέως Παύλου και του Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Ειδήσεις σήμερα:

Καρδίτσα - Θάνατος ποδοσφαιριστή: Θρήνος στην κηδεία του 20χρονου (εικόνες)

Νεπάλ - πτώση αεροσκάφους: βίντεο ντοκουμέντο από τη συντριβή

Γερμανία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω στην πύλη του Βρανδεμβούργου