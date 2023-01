Καλιφόρνια - Μακελειό σε σπίτι: Νεκροί 17χρονη και το 6 μηνών μωρό της (εικόνες)

Η αστυνομία εκτιμά πως οι δράστες της επίθεσης ήταν τουλάχιστον δύο και διενεργεί έρευνα για τον εντοπισμό τους.



Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν από ένοπλους που εξαπέλυσαν επίθεση στο σπίτι μιας οικογένειας στην πόλη Γκόσεν της Καλιφόρνια.

Ο σερίφης της κομητείας Τουλάρε, ο Μάικ Μπουντρό, έκανε λόγο για «φρικτό μακελειό» το οποίο ήταν προσχεδιασμένο, ενώ εκτίμησε πως συνδέεται με συμμορίες ναρκωτικών.

Οι αστυνομικοί βρήκαν δύο από τα θύματα της επίθεσης να κείτονται στον δρόμο έξω από το σπίτι, ένα στην είσοδο και τρία μέσα σε αυτό. Μεταξύ των θυμάτων είναι μια 17χρονη μητέρα και το έξι μηνών μωρό της. Ένας άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του μετά τη διακομιδή του σε νοσοκομείο.

