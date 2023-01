Αθλητικά

Ολυμπιακός - Απόλλων Πάτρας: “κόκκινος” περίπατος με 12Χ12

Εύκολο απόγευμα είχαν οι "ερυθρόλευκοι", διατηρώντας το σερί τους.

Μία... ντουζίνα νίκες σε ισάριθμους αγώνες της Basket League συμπλήρωσε ο Ολυμπιακός επικρατώντας με το ευρύ 97-60 του Απόλλωνα Πάτρας στο ΣΕΦ και συνέχισε το απόλυτό του (12Χ12) στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 12η αγωνιστική.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν κάπως... χαλαρά στην πρώτη περίοδο, έχοντας ως πρωταγωνιστή με 3/3 τρίποντα τον ομογενή Τζορτζ Πάπας (16 πόντοι συνολικά, με 4/6τριπ.), όμως οι Πατρινοί ήταν αρκετά ανταγωνιστικοί κι έβρισκαν λύσεις στην επίθεση -με τον Αμερικανό Αλόνζο Βερτζ να δείχνει πολύ καλά στοιχεία στο ντεμπούτο του- κι έκλεισαν το δεκάλεπτο με ένα καλάθι πίσω στο σκορ (17-15).

Από τη δεύτερη περίοδο κι έπειτα οι Πειραιώτες πάτησαν... γκάζι, ανέβασαν τη διαφορά στο σκορ και στην τρίτη την εκτίναξαν πάνω από τους 30 πόντους, φτάνοντας στο άνετο 97-60 και δίνοντας την ευκαιρία στον Γιώργο Μπαρτζώκα να ξεκουράσει την πρώτη γραμμή των βασικών του, ενόψει του μεγάλου αγώνα που ακολουθεί την Παρασκευή (20/1, 21:00) στο ΣΕΦ με τη Ρεάλ για την 20η αγωνιστική της Euroleague.

Πρώτος σκόρερ από πλευράς Ολυμπιακού ο Πάπας με 16 πόντους και θαυμάσια στατιστική (4/6τριπ., 1/1 διπ., 2/2 βολές, 1 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο), ενώ τον ακολούθησε ο «διπλός» Σάσα Βεζένκοφ με 15 πόντους και 10 ριμπάουντ. Με 16 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ έκλεισε τον αγώνα στο ντεμπούτο του με τον Απόλλωνα Πάτρας ο Βερτζ.

Τα δεκάλεπτα: 17-15, 43-30, 70-44, 97-60

Διαιτητές: Κατραχούρας, Λόρτος, Τεφτίκης

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 7 (1), Βεζένκοφ 15, Παπανικολάου 4, Μπολομπόι 10, ΜακΚίσικ 9 (2), Λούντζης 6, Λαρεντζάκης 10 (1), Πάπας 16 (4), Φαλ 2, Σλούκας, Πίτερς 11 (3), Μπλακ 7.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ (Νίκος Βετούλας): Γκρίφιν 13 (3), Ντέιβις 8 (1), Σιλά 2, Φιλιππάκος 4, Καράμπελας 7 (1), Βερτζ 16, Μπόγρης 4, Βησσαρίου, Κάλουν, Κογιώνης, Μαστρογιαννόπουλος 6 (2).

