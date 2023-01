Κόσμος

Καλιφόρνια: Εννέα διαδοχικές καταιγίδες προκάλεσαν δεκάδες θανάτους

Ο Μπάιντεν σπεύδει στις πληγείσες περιοχές για να αποτιμήσει την κατάσταση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν θα μεταβεί μεθαύριο Πέμπτη στις περιοχές που υπέστησαν καταστροφές από τις πλημμύρες στην Καλιφόρνια, γνωστοποίησε χθες Δευτέρα ο Λευκός Οίκος.

Ο κ. Μπάιντεν θα επισκεφθεί «κοινότητες που επλήγησαν από καταστροφές εξαιτίας των πρόσφατων καταιγίδων, θα μελετήσει τις προσπάθειες για την ανοικοδόμηση και θα αποτιμήσει (την ανάγκη για) επιπρόσθετη ομοσπονδιακή βοήθεια», κατά την ανακοίνωση της προεδρίας των ΗΠΑ.

Οι εννέα αλλεπάλληλες καταιγίδες που έπληξαν την Καλιφόρνια από την 26η Δεκεμβρίου στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 20 ανθρώπους, ενώ εξακολουθούν να ισχύουν οι εντολές που έχουν δοθεί σε δεκάδες χιλιάδες κατοίκους της πολιτείας να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ υπογράφοντας εκτελεστικό διάταγμα για την ενίσχυση της αντίδρασης των πολιτειακών αρχών.

Μετεωρολόγοι της NWS προέβλεπαν νωρίτερα χθες ότι τα σφοδρά φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν στην πολιτεία από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (τοπική ώρα).

