Κερατέα: Σορός σε προχωρημένη σήψη βρέθηκε μέσα σε αυτοκίνητο

Το όχημα σχετίζεται με την εξαφάνιση ατόμου από την ίδια περιοχή, την παραμονή της πρωτοχρονιάς.

Ο εντοπισμός μίας σορού μέσα σε αυτοκίνητο στην περιοχή της Κερατέας, το βράδυ της Δευτέρας, απασχολεί την Αστυνομία.

Το πτώμα που ανήκει σε άνδρα και ήταν σε προχωρημένη σήψη βρέθηκε κοντά στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου μέσα σε ένα αυτοκίνητο, το οποίο αναζητούσε η αστυνομία.

Το όχημα σχετίζεται με την εξαφάνιση ατόμου από την ίδια περιοχή, στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει η ταυτοποίηση της σορού.

