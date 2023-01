Πολιτική

Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος - Βορίδης: μια προσφώνηση δεν δημιουργεί παλάτια (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για την παρουσία του στην εξόδιο ακολουθία και την στάση της Κυβέρνησης. Γιατί επιτέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ. Τι είπε για την απαγόρευση συμμετοχής στις εκλογές του κόμματος του Κασιδιάρη.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ήταν καλεσμένος την Τρίτη ο Υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος ρωτήθηκε τόσο για την κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, όσο και για την διάταξη που θα επιφέρει αποκλεισμό από την συμμετοχή στις εκλογές του κόμματος του Ηλία Κασιδιιάρη.

«Η εκπροσώπηση της Κυβέρνησης έγινε θεσμικά διά του αντιπροέδρου και της Υπουργού Πολιτισμού. Εγώ ήμουν προσκεκλημένος της οικογένειας, γιατί διατηρώ φιλικούς δεσμούς με μέλη της οικογενείας. Και να σας στενοχωρεί αυτό, εμένα δεν με στενοχωρεί. Έχετε τις απόψεις σας, δεν ξέρω από πού εδράζονται, ίσως από κάποια εμπάθεια», είπε ο Μάκης Βορίδης, απαντώντας στα ερωτήματα του Γιώργου Καραμέρου, η υποψηφιότητα του οποίου στις εθνικές εκλογές, με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

Συνομιλώντας με τον Γιώργο Παπαδάκη και την Μαρία Αναστασοπούλου, ο Υπ. Εσωτερικών είπε πως «υπάρχουν διαστάσεις, όταν κάνουμε την διάκριση ανάμεσα σε ιδιωτική κηδεία και κηδεία που το Κράτος με κάποιο τρόπο παρεμβαίνει. Υπάρχει μια δυνατότητα στον Πρωθυπουργό να κηρύξει εθνικό πένθος. Σε τέτοια περίπτωση ο Υπ. Εσωτερικών οφείλει να διατυπώσει πως θα εκφραστεί αυτό το εθνικό πένθος, πχ. να είναι μεσίστιες οι σημαίες ή να γίνει η κηδεία δημοσία δαπάνη. Αυτό δεν έγινε. Από την άλλη μεριά, ο Κωνσταντίνος υπήρξε βασιλεύς των Ελλήνων. Υπό αυτήν την έννοια δεν ήταν ένα οποιοδήποτε πρόσωπο, είχε παίξει έναν ρόλο στα πολιτικά πράγματα της χώρας».

«Η Αριστερά εκκινεί μια συζήτηση για το κατά πόσο η κηδεία δημιουργεί ζητήματα πολιτειακού χαρακτήρα. Ελήφθησαν οι αποφάσεις που ελήφθησαν. Ο εκλιπών δεν είναι ένας τυχαίος άνθρωπος ο οποίος απεβίωσε. Εννοώ, αν αύριο αποβιώσω εγώ, δεν θα έρθουν 4 αρχηγοί Κρατών και εκπρόσωποι βασιλικών οίκων», είπε ο Υπουργός Εσωτερικών.

Διευκρίνισε ότι «Οι τίτλοι ευγενείας δεν αναγνωρίζονται από το ελληνικό Σύνταγμα. Αλλά όταν αναγνωρίζονται από αλλοδαπές έννομες τάξης, προφανώς αναγνωρίζονται και στην Ελλάδα. Αν έλθει κάποιος και είναι πρίγκιπας, δεν θα του μιλάτε με το μικρό του όνομα ή θα του λέτε “έλα ρε φίλε”. Οι κανόνες ευγενείας επιβάλλουν να τον αναγνωρίσετε κι εσείς ως πρίγκιπα. Ο τέως βασιλεύς ήταν τέως εν ζωή. Αποβιώσας αντιλαμβάνεστε ότι κανείς πιά δεν είναι τέως. Όταν κάποιος αποβιώσει, δεν υπάρχει ζήτημα. Γιατί μας απασχολεί τόσο πολύ όλο αυτό το ζήτημα των προσφωνήσεων και της ορθότητας των προσφωνήσεων; Γιατί το κάνουμε τόσο μεγάλο ζήτημα; Διά της προσφωνήσεως ανησυχείτε μήπως δημιουργηθούν παλάτια;»

«Άκουσα αυτά που είπαν σε μένα, τα οποία δεν ήταν επιτιμητικά», σημείωσε, σε σχόλιο για τις αποδοκιμασίες που ακούστηκαν από συγκεντρωμένους έξω από την Μητρόπολη, κατά του Παναγιώτη Πικραμμένου και της Λίνας Μενδώνη, που εκπροσώπησαν την Κυβέρνηση

«Εκείνος ο οποίος κηδεύθηκε είναι εκείνος που διετέλεσε βασιλεύς της Ελλάδας και πρώτος πολιτειακός παράγων σε μια συγκεκριμένη εποχή. Η έννοια της ιδιωτικότητας έχει να κάνει με τις αποφάσεις του Πρωθυπουργού. Στην κηδεία αυτή δεν μπορούσε να μην εκπροσωπηθεί η ελληνική Κυβέρνηση. Από την αγωνία της Αριστεράς και την καταπληκτική επιρροή των ιδεών της, φθάνουμε να συζητάμε παράλογα πράγματα», υποστήριξε ο Μάκης Βορίδης.

Αναφορικά με την στάση της Κυβέρνησης για την κηδεία είπε ότι «ήταν μια απόφαση που είχε αρκετές σταθμίσεις και αρκετή εσωτερική συζήτηση και ελήφθη με μια συγκεκριμένη επιχειρηματολογία. Συνδέεται η κηδεία με την ιστορική αποτίμηση του Κωνσταντίνου ή ίσως και της πορείας της βασιλείας. Προφανώς, αλλά είναι μια ιστορική συζήτηση, μια συζήτηση ιστορικής αποτίμησης, δεν ανοίγει ορέξεις για κάτι άλλο. Εξ ου η γελοιότητα της Αριστεράς, που αντί να πει τις απόψεις της σε μια ιστορική αποτίμηση, έρχεται και την συνδέει με πολιτειακές συζητήσεις».

Ερωτηθείς για την αναμενόμενη διάταξη με την οποία θα υπάρξει προσπάθεια αποκλεισμού του κόμματος του Ηλία Κασιδιάρη από τις εκλογές, ο Υπουργός Εσωτερικών είπε ότι «η αφετηρία της σκέψεως του Πρωθυπουργού δεν είναι τα ποσοστά, αλλά ένα απλό ερώτημα στο οποίο όλοι πρέπει να πάρουμε θέση: καταδικασμένος πρωτοδίκως σε πολυετή ποινή καθείρξεως, την οποία εκτίει, μπορεί να υποδύεται τον πολιτικό αρχηγό;».

Σε ερώτημα για το κατά πόσον θα μπορέσει να αποτραπεί το ενδεχόμενο να μπουν μπροστά «αχυράνθρωποι» και τελικώς το κόμμα να κατέλθει κανονικά στις εκλογές, ο κ. Βορίδης είπε ότι «αυτό είναι ένα ζήτημα της απόδειξης που λέμε στα νομικά. Αν το ξέρουμε όλοι μας, θα το ξέρουν και οι αρμόδιες δικαστικές Αρχές υποθέτω και θα παρέμβουν. Το ζήτημα είναι εάν υπάρχει στρατηγική συμφωνία, εάν δηλαδή σε αυτό συμφωνούμε όλοι».

