Μοσχάτο - Απαγχονισμένος άντρας: Ομολόγησε συμμετοχή η γυναίκα που βρισκόταν μαζί του

Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα που βρέθηκε μέσα στο διαμέρισμα, αρχικά συνελήφθη καθώς έπεσε πολλές αντιφάσεις και τελικά ομολόγησε.

Το έγκλημα με θύμα έναν 50χρονο άνδρα που βρέθηκε απαγχονισμένος σε διαμέρισμα στο Μοσχάτο το βράδυ της Δευτέρας ομολόγησε, σύμφωνα με πληροφορίες, η 46χρονη γυναίκα που ήταν μαζί του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η γυναίκα φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι «τον βοήθησα, του έσπρωξα την καρέκλα».

Κατά την περιγραφή της γυναίκας που είχε συλληφθεί νωρίτερα, όλα συνέβησαν κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον 50χρονο στο διαμέρισμά του στο Μοσχάτο.

Η γυναίκα φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι ο 50χρονος, ο οποίος κατά την ίδια ήταν ασφαλιστής και λογιστής, της χρωστούσε χρήματα.

Στη μοιραία συνάντηση ο άνδρας, σύμφωνα με όσα φέρεται να έχει πει η 46χρονη στους αστυνομικούς, ήταν απελπισμένος επειδή δεν μπορούσε να της δώσει τα χρήματα αυτά.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, σύμφωνα με την 46χρονη, σημειώθηκε καβγάς κατά τη διάρκεια του οποίου, όπως ισχυρίζεται, πήρε ένα κορδόνι και προσπάθησε να πνίξει τον 50χρονο με εκείνον να αντιδρά και να την απειλεί ότι θα αυτοκτονήσει.

Σύμφωνα με την κατάθεση της 46χρονης ο άνδρας φέρεται στη συνέχεια να πήρε μια ζώνη και να κρεμάστηκε από ένα μονόζυγο. Τότε ήταν που η 46χρονη, όπως είπε στους αστυνομικούς, του τράβηξε την καρέκλα με αποτέλεσμα τον απαγχονισμό του άνδρα.

Η ίδια φέρεται να έχει πει, επίσης, στην κατάθεσή της ότι όταν είδε τον άνδρα να έχει κρεμαστεί δεν ήξερε τι να κάνει μέχρι που εμφανίστηκαν οι αστυνομικοί.

Αυτό που εξετάζεται από την ΕΛΑΣ είναι αφενός ο ισχυρισμός της 46χρονης ότι είχε οικονομικές διαφορές και τι είδους ήταν αυτές με το θύμα και αφετέρου αν υπήρχε και τρίτο πρόσωπο στο διαμέρισμα στο Μοσχάτο.

